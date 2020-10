Od hitrosti se zvrti: Telekom uporabnikom ponudil tehnologijo 5G

Konec leta lani smo poročali, da je A1 postavil prvo (testno) bazno postajo 5G pri nas. Več o tem v članku Razkrivamo, kje v Sloveniji so postavili svojo prvo bazno postajo 5G

V sporočilu za javnost Telekom navaja hitrost prenosa podatkov do 450 Mbit/s v smeri do uporabnika in do 100 Mbit/s v smeri od uporabnika. FOTO: Rawf8, Getty Images, Istockphoto

Kaj je pokazal test hitrosti

Paket za 28,99 evra

Uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije lahko od danes naprej uporabljajo tehnologijo 5G, so na današnji novinarski konferenci javnost obvestili iz Telekoma Slovenije. Storitev ponujajo v obstoječem frekvenčnem spektru 2600 MHz (to pomeni, da mora vaša naprava, denimo telefon, podpirati to frekvenco), načrtujejo pa, da bodo do konca leta s 5G v obstoječem frekvenčnem pasu pokril 33 odstotkov prebivalstva.»V Sloveniji je dražba frekvenčnega spektra, ki bo omogočil uporabo polnega potenciala tehnologije 5G, predvidena v začetku naslednjega leta, za ustrezno nadgradnjo omrežja bo nato potrebno še vsaj leto dni načrtovanja, razvoja in investicij. V Telekomu Slovenije omrežje skrbno načrtujemo in nadgrajujemo skladno z razvojnimi trendi, tako da smo na 5G pripravljeni tako z vidika omrežne opreme kot zalednih sistemov. In tudi zato smo lahko izkoristili del frekvenčnega spektra, ki ga uporabljamo za 4G, da smo s programsko nadgradnjo svojim uporabnikom že danes omogočili napredne komunikacijske storitve prihodnosti. To je dober začetek na poti v 5G-prihodnost,« pravi, član uprave Telekoma za tehnologije.V Telekomu izpostavljajo, da ima omrežje 4G omejene kapacitete, sploh v zadnjih 'koronamesecih' je bilo to moč opaziti, z nadgradnjo pa bodo fizični uporabniki imeli bistveno hitrejši internet, lažje opravljali nekaterih storitve, pomembno tudi za videoigre, v podjetjih pa bodo prednosti hkratno povezovanje več vrst naprav, kar bo omogočalo hitrejšo komunikacijo med njimi, lažje upravljanje pametnih tovarn, mest in skupnosti.V Telekomu pojasnjujejo, da je hitrost mobilnih povezav, podatkovnih povezav, v zadnjih letih eno od ključnih lastnosti omrežij: »Če pogledamo v preteklost, okoli 2000, smo omogočali prve paketne podatkovne prenose, ko smo govorili o 200 kilobitih prenosa na sekundo.« Razvoj je šel naprej in tako je Telekomovo omrežje 4G omogočalo prenos podatkov s hitrostjo preko 100 megabitov na sekundo. Njihov cilj je večini uporabnikov, ki jih imajo prek milijon, omogočiti čim višje povprečne hitrosti. A da pridemo do cilja, bo trajalo še kar nekaj časa, saj se bo 5G uvajal v več korakih.Pred kamerami je bil opravljen tudi test hitrosti (speed test), ki je pokazal hitrost prenosa od ponudnika storitev k odjemalcu preko 500 megabitov na sekundo, od uporabnika proti omrežju, pa preko 50 megabitov (v sporočilu za javnost Telekom navaja hitrosti do 450 Mbit/s v smeri do uporabnika in do 100 Mbit/s v smeri od uporabnika).Od danes naprej je na voljo tudi paket 5G, ki vključuje 300 gigabajtov prenosa podatkov. Stane 28,99 evra, uporabljajo pa ga lahko tisti, ki bodo imeli opremo (mobilni telefon), ki bo 5G v tem frekvenčnem pasu tudi podpirala. 5G si bodo lahko vklopili tudi drugi uporabniki. Cena? »Od 1. januarja 2021 bo mesečna naročnina 3 evre na paketih NekiNeki oz. 6 evrov na vseh ostalih mobilnih paketih.«