Kangler bi od države več kot pol milijona

Nekdanji mariborski župan, pozneje pa poslanec, državni svetnik in danes državni sekretar Franc Kangler bi v žep rad pospravil 635 tisočakov. Denar terja od države kot odškodnino zaradi sodnih postopkov, iz katerih je izšel kot zmagovalec. Gre za primer razvpite afere Ježovita, ki se je zaključil z oprostilno sodbo oz. ustavitvijo postopka.

Junija lani je prvostopenjsko sodišče Kanglerju priznalo 50.000 evrov odškodnine, in sicer 15.000 evrov za nepremoženjsko škodo zaradi primera Ježovita, ker pa je zaradi tega primera ostal tudi brez svetniškega mandata, mu je za izgubo dohodkov svetnika dosodilo še 35.000 evrov. Po pritožbi je višje sodišče sodbo delno razveljavilo in bo moralo v tem delu prvostopenjsko sodišče odločati znova. Včeraj so tako zaslišali Slavka Perneka, ki je bil med aprilom 2013 in marcem 2020 izvršni direktor družbe Varnost in njen solastnik, kjer se je nameraval zaposliti Kangler. Pojasnil je, da se je leta 2013 s Kanglerjem dogovarjal za zaposlitev na mesto svetovalca uprave za trge na območju nekdanje Jugoslavije. Z njim da se je pogovarjal osebno, saj je glede na svoj položaj v podjetju imel take pristojnosti pri zaposlovanju. Sodnico Boženo Novak je zanimala tudi višina Kanglerjeve pričakovane plače. Pernek ji je navrgel znesek okoli 1800 evrov neto, Kanglerju pa bi posebej pripadali tudi dodatki za delo v tujini. A podpisa pogodbe ni bilo, saj da je Kangler Perneku sporočil, da pričakuje obsodbo na zaporno kazen v primeru Ježovita in »da bi malo počakali s pogodbo«. Sam je, kot je poudaril, Kanglerjeve zadržke razumel in mu dejal, da bi pogodbo podpisali, ko bi vedeli, kako se bo sojenje razpletlo.