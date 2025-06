Od drsank do lectovih src: razstava na Uršnih selih slavila tradicijo in ustvarjalnost

»Bike je treba najprej kuhati štiri ure. Potem jih olupiš in posušiš. Pred uporabo se jih znova namoči. Potem lahko pletemo,« nam je svoje delo opisala Ana Žagar z Uršnih sel. Ponosna je na svojo sosedo, šolarko Pio Celič, ki je imela šest let, ko jo je naučila plesti košare iz vrbovih šib. Tokrat sta se skupaj predstavili na razstavi ročnih del ob praznovanju pomembnega jubileja – 50 let delovanja Krajevne skupnosti Uršna sela. »Moji šopki ne marajo vode, ostali pa ne morejo brez nje.« Dogodek je bil posvečen rokodelstvu, ohranjanju kulturne dediščine in krepitvi medgeneracijskega sodelovan...