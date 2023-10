Od danes spet ‘Schengen’: to je vse, kar morate vedeti o mejnem nadzoru

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je podpisal odredbo o določitvi mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko, na katerih bo med začasnim nadzorom dovoljeno prehajati državno mejo.

Policija ob uvedbi nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarko uvaja 14 kontrolnih točk, in sicer 12 na hrvaški in dve na madžarski meji. Na teh bo prehod mogoč za vse, ki bodo izpolnjevali pogoje. Na ostalih mejnih prehodih bo prehod mogoč le za državljane EU. Čez nekatere točke na meji pa bodo z dovolilnicami lahko prehajali le obmejni prebivalci.

Na njem je 14 prehodov, kjer bodo lahko mejo prestopili vsi, ki bodo izpolnjevali pogoje, ter 18 za tiste, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU.

Od danes do do 30. oktobra

Začasni mejni nadzor bo Slovenija na meji s Hrvaško in Madžarsko uvedla s soboto, sprva pa bo trajal do 30. oktobra z možnostjo podaljšanja.

Meja s Hrvaško Mejni prehodi za mednarodni cestni potniški in tovorni promet za vse, ki izpolnjujejo pogoje:

- Sečovlje

- Dragonja

- Sočerga

- Starod

- Jelšane

- Petrina

- Metlika

- Obrežje

- Dobovec

- Gruškovje

- Zavrč

- Petišovci Mejni prehodi za mednarodni železniški promet:

- Rakitovec

- Ilirska Bistrica

- Metlika

- Dobova

- Rogatec

- Središče ob Dravi

- Lendava Mejni prehodi za mednarodni cestni potniški in tovorni promet za tiste, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU*: - Podgorje

- Babno polje

- Vinica

- Slovenska vas

- Rigonce

- Orešje

- Bistrica ob Sotli

- Imeno

- Rogatec

- Ormož

- Središče ob Dravi

- Gibina *Osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije, so državljani EU in državljani Norveške, Islandije, Lihtenštajna, Švice ter njihovi družinski člani ne glede na državljanstvo. Prav tako so to državljani tretjih držav in njihovi družinski člani ne glede na njihovo državljanstvo, ki imajo v skladu s pogodbami med Unijo in njenimi državami članicami na eni strani in temi tretjimi državami na drugi strani pravico do prostega gibanja, ki je enakovredna pravici državljanov unije.

Kot so sporočili z notranjega ministrstva, bo v skladu z odredbo poleg 12 mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet na meji s Hrvaško in dvema na meji z Madžarsko slovenskim državljanom in drugim osebam, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU, omogočeno prehajanje meje še na 18 mejnih prehodih.

Mejni nadzor uvedla tudi Italija

Za isto časovno obdobje je nadzor na meji s Slovenijo uvedla tudi Italija. Z ministrstva so sporočili, da je Poklukar v pogovoru z italijanskim kolegom Matteom Piantedosijem poudaril nujnost začasnosti in sorazmernosti tega ukrepa. »Prav tako je italijanskega kolega pozval, da morajo biti ukrepi sorazmerni in prijazni našim državljanom, da ne prekinemo kulturnih, prijateljskih in družinskih vezi ljudi, ki živijo ob meji,« so dodali.

Začasna ponovna uvedba nadzora je ukrep v skrajni sili, ki je sorazmeren glede na ugotovljeno grožnjo. Ukrepi se bodo izvajali koordinirano in v sodelovanju s policijami Italije, Hrvaške in Madžarske.

Ministrstvo potnike opozarja, naj na mejnih prehodih upoštevajo določbe glede upravičenosti prehoda meje na posameznem mejnem prehodu, spremenjen prometni režim, upoštevati morajo navodila policistov in se podrediti mejni kontroli. Pri prehodu meje morajo pokazati veljaven dokument za prestop meje, zato naj pred prehodom meje preverijo veljavnost potovalnih dokumentov.

Meja s Madžarsko Mejna prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet za vse, ki izpolnjujejo pogoje: - Dolga vas

- Pince (avtocesta) Mejni prehod za mednarodni železniški promet: - Hodoš Mejni prehodi za mednarodni cestni potniški in tovorni promet za tiste, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu EU*: - Pince (lokalna cesta)

- Prosenjakovci

- Hodoš

- Kobilje

- Čepinci

- Martinje

Direktor uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Marko Gašperlin je sicer zatrdil, da bo policija poskušala čim manj »zagreniti« življenje prebivalcem ob meji.

Nadzor sicer že od leta 2015 velja tudi na meji med Slovenijo in Avstrijo. Dunaj ga je uvedel na vrhuncu begunske krize. Od takrat ga na vsakih šest mesecev podaljšuje. Novo podaljšanje nadzora, o katerem je Avstrija Evropsko komisijo obvestila ta teden, bo v veljavi od 12. novembra letos do 11. maja prihodnje leto.