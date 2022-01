Od četrtka do sobote se je cepilo 68 odstotkov več Slovencev kot teden dni prej

Na ministrstvu za zdravje so zadovoljni z odzivom prebivalcev, ki so se v okviru minulih dnevov cepljenja odločili za cepljenje proti covidu-19. Od četrtka do vključno sobote se je za cepljenje odločilo 41.200 ljudi, kar je za 68 odstotkov več, kot je bilo cepljenih v enakih treh dneh teden dni prej. Največ jih je prišlo po tretji odmerek.

Druga akcija Dnevi cepljenja se je zaključila v soboto ob 20. uri. Potekala je pod geslom Stopimo skupaj! Varno in zdravo naprej. Cepilni centri po državi so bili minule tri dni odprti od 8. do 20. ure, v nekaterih lokalnih skupnostih so bile organizirane tudi mobilne enote.

Po trenutnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sta se v času od četrtka do vključno sobote za cepljenje s prvim odmerkom skupaj odločila 2102 posameznika, za drugi odmerek se je odločilo 4671 in za tretji odmerek 34.427 ljudi.

V četrtek se je cepilo skupaj 16.116 ljudi, v petek 15.732 in v soboto 9352, so danes sporočili z ministrstva za zdravje. Kot so ob tem pojasnili, imajo izvajalci cepljenja 48 ur časa za vnos podatkov v sistem, zato se lahko podatki, predvsem sobotni, še spreminjajo.

V enakem obdobju en teden prej, torej od 6. do vključno 8. januarja, se je cepilo 24.467 posameznikov. To pomeni, da je bil odziv na tokratne Dneve cepljenja za 68 odstotkov boljši kot pretekli teden, so navedli na ministrstvu.

Z cepljenjem prihranili 500 hospitalizacij in 15 smrti

»Če bi v tem trenutku v populaciji krožila različica delta koronavirusa, potem z Institutom Jožef Stefan (IJS) ocenjujemo, da bi s tem prihranili 1000 hospitalizacij, 250 sprejemov v intenzivno enoto in 150 življenj. Glede na trenutno vedenje, ki ga imamo o novi različici seva omikron, pa skupaj z IJS ocenjujemo, da smo s tem prihranili 500 hospitalizacij, 60 obravnav v enotah intenzivne terapije in 15 smrti,« so še navedli na ministrstvu.

Po podatkih, ki jih je danes dopoldne objavila vlada, je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih skupno 1.257.555 ljudi, kar predstavlja okoli 60 odstotkov populacije. Z drugim odmerkom je cepljenih 1.203.464 ljudi, kar je okoli 57 odstotkov prebivalstva, poživitveni odmerek pa je po aktualnih podatkih vlade doslej prejelo 557.350 ljudi.