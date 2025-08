Od bolšjakov do svetovne slave: 2500 spačkov pisalo zgodovino na slovenskih tleh

Spačka v prometu vidite sem in tja, nikakor ne vsak dan. Toda minuli teden je bilo teh prikupnih legendarnih citroënov na cestah nenavadno veliko, saj je bilo pri nas veliko svetovno srečanje. Po dva ali trije so skupaj krmarili, nekateri po magistralkah, drugi po avtocesti, kakšen celo s prikolico, vsi pa na koncu na športno letališče pri Postojni. 1975. LETAje bilo prvo svetovno srečanje spačkov. Približno 2500 jih je prisopihalo iz 40 držav, predvsem spačkov, kot smo ljubkovalno poimenovali citroën 2CV, in izvedenk, kot so mehari, diana, ami, kombi HY (pujs). To je bila res velika priredi...