Od 1. septembra pouk od doma? Tako odgovarjajo z ministrstva

Bliža se september, ko naj bi se šolarji vrnili v šolske klopi, a starši še danes ne vedo, ali bo zaradi novega koronavirusa pouk potekal od doma (ali bodo morali kupiti še kakšen dodaten računalnik) ali klasično v učilnicah. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki ga vodi Simona Kustec, smo preverili, ali je že sprejeta odločitev o vračanju šolarjev 1. septembra v šole.



»Organizacija ter delo otrok in mladostnikov bosta v prihodnjem šolskem letu morala slediti epidemiološki sliki razširjenosti koronavirusa,« odgovarjajo z ministrstva. Pojasnili so, da je pripravljenih več modelov za organizacijo in izvajanje pouka. Po katerem bo ta potekal, bo odvisno od epidemiološke slike v drugi polovici avgusta. Dodali so še: »Trenutno je še prezgodaj, da bi lahko kaj več povedali. Predvsem pa bi radi poudarili, da si na MIZŠ želimo, da bi vsi otroci in mladostniki lahko pouk obiskovali v šoli.«