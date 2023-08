Ocvrtega posebneža bi radi zaščitili: kdaj jim bo uspelo?

V dvojezični vasi Gaberje pri Lendavi so v športnorekreacijskem centru izpeljali že peti festival langaša, kulinarično prireditev v organizaciji Krajevne skupnosti Gaberje in vaških društev. Prvič so ga pripravili leta 2019 in vedno je osrednji dogodek festivala tekmovanje v cvrtju najboljšega langaša, te enostavne jedi iz moke, kvasa, jogurta, jajc in soli. Letos se je tekmovanja udeležilo 10 ekip iz Prekmurja in sosednje Madžarske, ki so dobre tri ure ustvarjale jed.

Gospodinje iz Krajevne skupnosti Gaberje so imele polne roke dela. FOTO: Jože Žerdin

Ekipe in obiskovalce sta najprej pozdravila vodja prireditve in predsednica Krajevne skupnosti Gaberje Helena Antolin Tibaut in podžupan občine Lendava in direktor Zavoda za kulturo madžarske narodnosti Mihael Šooš. Prireditev sta vodila Denis Malačič v slovenskem jeziku in Šandor Kovač v madžarskem.

Ocenjevali več stvari

Langaš je ocenjevala komisija, ki so jo sestavljali predsednica Zdenka Tompa in člana Magda Rudaš ter Ivstan Sulyok. Ocenjevali so organizacijo dela, čistočo, dekoracijo mize, pripravo, izgled, harmonijo nadevov, videz jedi in seveda okus. Deset ekip je tekmovalo v dveh kategorijah, in sicer za najboljši tradicionalni langaš in najboljši inovativni langaš, pri slednjem so lahko uporabljali tudi sestavine, ki jih v tradicionalnem receptu ni.

Najboljšega je ocvrla ekipa Kulturno-turističnega društva Močvirski tulipan Radmožanci. FOTO: Jože Žerdin

Prvo mesto je zasedla ekipa Kulturno-turistično društvo Močvirski tulipan Radmožanci, drugo Kulturno-turistično društvo Črenšovci in tretje Turistično društvo Dolina pri Lendavi. Najbolj inovativen langaš je ocvrla ekipa iz Bejcgyertyánosa iz Madžarske, najlepše urejeno tekmovališče pa je imelo Turistično društvo Gornji Lakoš.

1500 langašev so pojedli obiskovalci.

Za lačne obiskovalce so poskrbele gostiteljice iz KS Gaberje, ki so na festivalu ocvrle kar 1500 langašev, nam je zaupala Terezija Tot. Z zgledno organizacijo festivala Gaberčani prispevajo k temu, da postaja ta tradicionalna jed znova in čedalje bolj priljubljena, izvedeli pa smo, da si zelo prizadevajo, da bi langaš zaščitili kot svojo blagovno znamko.

V vasi Gaberje so pripravili peti festival langaša. FOTO: Jože Žerdin

Komisija v sestavi Zdenka Tompa (predsednica), Magda Rudaš in Ivstan Sulyok. V zeleni tuniki je predsednica KS Gaberje Helena Antolin Tibaut. FOTO: Jože Žerdin

Ekipe so morale paziti tudi na organizacijo dela in čistočo. FOTO: Jože Žerdin

Uporabili so moko, kvas, jogurt, jajca in sol. FOTO: Jože Žerdin