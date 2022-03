Ocvrli so več kot 500 langašev

Nogometni klub Lipa je minuli konec tedna v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Lipa ter tamkajšnjimi kulturnim, turističnim in gasilskim društvom v športnorekreacijskem centru pripravil mini Krumplovo (krompirjevo) noč – langašijado, kot uvod v poletno etnološko kulinarično prireditev Krumplova noč. Na tej vsako leto obiskovalcem ponudijo domačo specialiteto iz krompirja in moke, ocvrti langaš.

Za testo sta skrbeli Cecilija Horvat in Jožica Kavaš. FOTOGRAFIJI: Jože Žerdin

Vas Lipa je bila nekoč znana po pridelovalcih krompirja, ki so tržne viške prodajali po vsej državi, največ pa nekdanji jugoslovanski vojski. Krompir je bil tam na jedilniku skoraj vsak dan, tudi kot langaš. Tega so tokrat pripravljali na prekmurski domačiji, kjer so domačini lupili kuhan krompir, mu dodali ostro in gladko moko, vodo in kvas. Testo sta gnetli Cecilija Horvat in Jožica Kavaš in ocvrli več kot 500 langašev, zraven pa postregli česen, nariban sir in kislo smetano.

Poleg langaša so obiskovalci ob glasbi poskusili še vinsko kapljico iz Lendavskih goric. Izkupiček od prireditve bodo namenili za ureditev športnega parka.