Očitno je poletja res konec: ponekod je že snežilo

Ni dvoma, poletja je konec, o tem zadnje dni pričajo zlasti jutranje temperature, ki so nas že prisilile v menjavo garderobe.Hladna fronta s slabim vremenom pa je v visokogorju s seboj prinesla tudi prvo pošiljko snega. Na twitterju je agencija za okolje objavila fotografijo s Kredarice, ki jo je, kot so zapisali, ponoči nekdo posul s »sladkorjem v prahu«. Eden od uporabnikov je med komentarji delil tudi fotografijo »pocukranega« Kanina in Prestreljenika.Danes bo sprva pretežno oblačno in po večini suho. Popoldne se bodo oblaki od zahoda trgali, nastale bodo krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 25 °C.Jutri bo spremenljivo, na vzhodu sprva pretežno oblačno. Predvsem popoldne bodo plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 °C.Tudi začetek tedna bo še kisel. V ponedeljek in torek kaže na spremenljivo oblačno vreme, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Izboljšalo pa naj bi se v sredo, ko naj bi bilo po večini sončno.Vremenska fronta se zadržuje nad severnim Balkanom. Nad srednjo Evropo se v višinah krepi jedro hladnega zraka. S severovzhodnimi vetrovi k nam doteka razmeroma svež in precej vlažen zrak.