Očitno bomo dobili še tretjega podpredsednika vlade, premier Golob je predlagal ...

Finančni minister Klemen Boštjančič bo na predlog premierja Roberta Goloba predvidoma postal tretji podpredsednik vlade. O njegovem imenovanju vlada odloča na današnji dopisni seji, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Vlada ima trenutno dva podpredsednika, ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon ter ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca. Vlada je sicer že imela tri podpredsednike, saj je to mesto zasedal tudi nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki pa je s funkcije ministra odstopil julija lani.

Kot so spomnili v Ukomu, zakon o vladi določa, da funkcijo podpredsednika vlade opravlja eden ali več ministrov, ki jih na predlog predsednika vlada imenuje vlada. Minister, ki opravlja funkcijo podpredsednika vlade, nadomešča predsednika vlade, če je ta odsoten ali zadržan, pri predstavljanju vlade, pri vodenju vladnih sej in usmerjanju uprave, ne more pa ga nadomeščati pri opravljanju nalog, ki se nanašajo na zaupnico vladi ter na imenovanje in razrešitev ministrov.