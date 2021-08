Očetovo ljubezen do gora Vojk o Bučer prenesel na svojo hčer

Rodbina Bučer je tista, ki je v slovenskem alpinizmu pustila globok in močan pečat. O treh bratih piše zgodovina. Prvi je Tone Bučer (1917–1986) in je bil organizator alpinizma in cenjen planinski funkcionar. Po 2. svetovni vojni se je vključil v komiteje za planinarjenje, 1945. je bil tudi slovenski delegat na ustanovni skupščini Planinske zveze Jugoslavije (PZJ) na Jesenicah. 1956 je bil član in predstavnik Slovenije v 1. jugoslovanski odpravi Planinske zveze Jugoslavije na Kavkaz. Za svoje izjemno delo je dobil odlikovanje Planinske zveze Jugoslavije (1955) in PZS (1958) ter Bloudkovo...