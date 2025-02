Očeta išče Interpol, sinu grozijo dacarji

Sedem let je že minilo, odkar je njegov oče Jože izginil neznano kam, zdaj si je 38-letni Novomeščan Jože Pirh na glavo nakopal še finančno upravo. »Rad bi to rešil, pa nimam od kod vzeti denarja,« priznava Pirh, za katerim so težki časi. Že v mladih letih je ostal brez mame, ki jo je imel neizmerno rad. Sam se je rodil s cerebralno paralizo, še danes težje hodi, a mu je po kar 19 operacijah uspelo priti do te stopnje, da vztrajno premaguje pot od točke A do točke B.

Jožetu in sestri je leta 2004 oče zapustil stanovanje, a se je Jože po nekaj letih odselil v Varstveno-delovni center (VDC) Novo mesto in tam ostal vse do 1. avgusta 2015. Leta 2020 je bilo skupno stanovanje prodano, Jože pa kupnine ni videl. Šla je na račun Mestne občine Novo mesto, ki je ves čas doplačevala razliko za njegovo bivanje v VDC.

V stanovanju, ki so mu ga dobri ljudje kupili leta 2020. FOTO: Drago Perko

Občina je vzela tisto, kar je prej doplačevala zanj in kar ji je pripadalo. Jože se je res rešil dolga, a ostal sam, predvsem pa brez lastne strehe nad glavo. V stiski se je obrnil na dobre ljudi, s pomočjo donacij gledalk in gledalcev oddaje TV Tednik je konec leta 2020 zaživel v novem stanovanju, ki je le njegovo. Lani jeseni pa se je oglasila finančna uprava zavoljo odmere dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine.

Zavezanec, Pirh torej, je nepremičnino pridobil na podlagi pogodbe z dne 22. septembra 2004 v vrednosti 4,250.000 takratnih tolarjev (17.734 evrov), nepremičnino, v vrednosti 34.540 evrov, je odsvojil na podlagi sklepa, ki je postal pravnomočen 11. novembra 2020. Na osnovi tega so mu odmerili 1592,76 evra davka. Denarja v tem hipu nima, zaveda se, da bo moral plačati, kako, še ne ve. Boji se rubeža, boji se, da mu kdo vzame tisto, za kar se je boril.

Silvo Mesojedec pričakuje, da se občina v taki situaciji zavzame za občana in poskuša rešiti problem. FOTO: Drago Perko

Predlog, da bi pomagali

Pirh se je ob tem spomnil na Silva Mesojedca, ki mu je priskočil na pomoč. »Na seji občinskega sveta sem lepo povedal, da je moral Jože Pirh prodati svoje stanovanje, od tega pa so mu odmerili davek. Ob tem vedimo, da je večji del kupnine pobrala prav Mestna občina Novo mesto, ki mu je plačevala bivanje v VDC Novo mesto,« se je oglasil Silvo Mesojedec, mestni svetnik Mestne občine Novo mesto. »Predlagal sem, naj se pravna služba mestne občine vključi v reševanje problema, če je to le možno. Ali naj se poskuša urediti odpis dolga. Prav tako sem rekel, da bi svetnikom poslali predlog, naj se odpovedo delu svoje sejnine, okoli 53 evrov bi prišlo na vsakega. Menim, da to ne bi bil velik problem, če vemo, da dobimo po 170 evrov na sejo,« je Mesojedec še razkril predlog za zbiranje sredstev, ki bi jih nakazali na Rdeči križ Novo mesto, ta pa bi poravnal Pirhov dolg.

»Za pobiranje davkov je pristojna finančna uprava, ki občane o odmeri obvesti z odločbo. Vpogleda v njihove odločbe na občini nimamo, prav tako nimamo pristojnosti za odločanje o pogojih odpisa terjatev drugih institucij. Zato vam predlagamo, da se z vprašanjem obrnete neposredno na finančno upravo,« so nam odgovorili z Mestne občine Novo mesto. Mesojedec je pričakoval več. Predvsem pa ga moti, ker občina ni reagirala na njegovo pobudo.

Je tudi velik športni navdušenec. FOTO: Osebni arhiv J. P.

»Razočaran sem in ne vem, kaj naj si mislim. Dal sem svetniško pobudo. Pričakoval sem, da bo občina ukrepala, ne nazadnje bi lahko za vsakega od svetnikov pripravila poziv oziroma pobudo, naj se to reši in uredi. A se to ni zgodilo. Ne vem, kaj naj si mislim o Mestni občini Novo mesto,« je nad premajhno aktivnostjo občine razočaran Mesojedec, ki pa upa, da bo sam le prepričal svetnike in pomagal Jožetu.