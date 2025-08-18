ŽLAHTNA KAPLJICA

Ocenjevanje vin: dobili smo 11 šampionov

Na ocenjevanju vin v Gornji Radgoni so podelili kar 258 zlatih medalj. Prestižno nagrado Stanka Čurina je prejel Danilo Mavrič z Dobrovega.
Fotografija: Zbirka letošnjih šampionov (najbolje ocenjenih vin)
Zbirka letošnjih šampionov (najbolje ocenjenih vin)

18.08.2025 ob 07:30
18.08.2025 ob 07:30

Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni je potekalo pod okriljem 63. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo med 23. in 28. avgustom, tudi največje in najpomembnejše slovensko preverjanje kakovosti vin, šlo je za 51. odprto državno ocenjevanje vin in 15. odprto ocenjevanje bio vin.

51. ODPRTO DRŽAVNO ocenjevanje vin

Sodelovalo je 145 vinarjev s 566 vzorci, ki so prišli iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Češke in Portugalske. Kot sta poudarila predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec in predsednik ocenjevanja Boštjan Zidar, je bila kakovost ocenjenih vin izjemno dobra. Letos je premierno ocenjevalo tudi pet strokovnih komisij za okroglimi mizami. Gre za nov, mednarodno uveljavljen način postavitve ocenjevalcev, ki omogoča še bolj objektivno ocenjevanje posameznih vzorcev. V komisijah je domala vsa vinska in enološka smetana Slovenije, od Boštjana Zidarja, Bruna Gaberška, Danila Steyerja, Janeza Valdhuberja, Darinka Ribolice, Iztoka Klenarja, Dušana Brejca, Ingrid Mahnič ...

Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec (na desni) in predsednik ocenjevanja Boštjan Zidar sta bila očarana nad tokratno kakovostjo ocenjenih vin. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger
Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec (na desni) in predsednik ocenjevanja Boštjan Zidar sta bila očarana nad tokratno kakovostjo ocenjenih vin. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger

Vinar leta

Po tridnevnem ocenjevanju so slednjič razglasili 11 šampionov. Veliko zlato medaljo si je prislužilo 37 vinarjev, z zlato medaljo je bilo nagrajenih kar 221 vinarjev, srebrno pa si je prislužilo 217 tekmovalcev. Z zlato medaljo pri ocenjevanju bio vin so bili nagrajeni štirje vinarji. Trije so bili razglašeni za prvake vinsko-turistične ceste, nagrado Stanka Čurina za najvišjo doseženo oceno (94,67) med vsemi vzorci pa si je prislužil Danilo Mavrič z Dobrovega, in sicer za vino chardonnay.

Vinarja leta bodo razglasili 26. avgusta – na slovesni podelitvi nagrad na sejmu Agra.

K vinski kapljici sodi tudi nekaj za pod zob.
K vinski kapljici sodi tudi nekaj za pod zob.

Za naziv vinar leta so lahko sodelovala zgolj vina iz Slovenije, ki so bila prvič ocenjena v Gornji Radgoni. Po besedah vinskega strokovnjaka Boštjana Zidarja, Vino Slovenija, je najstarejše strokovno ocenjevanje vin pod okriljem sejma Agra obenem tudi osrednje nacionalno preverjanje kakovosti slovenskih vin. Ocenjujejo jih vrhunski slovenski in tuji enologi, zbrani v neodvisni strokovni komisiji. Podeljene medalje bodo za ljubitelje vin predstavljale zanesljivo merilo kakovosti.

Letošnji šampioni

Peneča vina (klasična metoda): Vinska klet Goriška brda – klasična penina virgo brut

Peneča vina (charmat metoda): Vina Belje – la belle grand

Cviček PTP: Kmečka zadruga Krško – cviček PTP premium 3

Bela mirna vina suha, mlajša od treh let: Vina Erneic – beli pinot

Bela mirna vina suha, starejša od treh let: Puklavec Family Wines – white cuvée 34

Mirna vina aromatičnih sort polsladka: PRA VinO družinsko posestvo Čurin-Prapotnik – traminec

Rdeča suha vina, mlajša od treh let: Vinakoper – Koper merlot

Rdeča suha vina, starejša od treh let: Posestvo Ferjančič – fino red

Rdeča vina Teran PTP: Vinakras Sežana – izbrani teran PTP - ELITE 1

Naravna sladka desertna vina: Vina Benčina – zlati medun

Največje ocenjevanje

»Vino Radgona ostaja še vedno največje in najpomembnejše mednarodno ocenjevanje vin v Sloveniji, vzorci iz petih držav pa potrjujejo ne le kakovost, ampak tudi mednarodni ugled tega dogodka. Letos smo naredili še nov korak k večji strokovnosti in mednarodni primerljivosti, zato prav vsa pohvala organizatorju, ki sledi svetovnim standardom in s tem postavlja nova merila tudi za prihodnost. Kakovost prijavljenih vin je bila izjemno dobra, kar potrjuje tudi povečano število podeljenih velikih zlatih medalj. Med prijavljenimi vzorci resda še vedno prevladujejo bela mirna suha vina, ki ostajajo ključni steber slovenskega vinarstva. Ne nazadnje je letos najvišje ocenjeno vino in prejemnik prestižne nagrade Stanka Čurina prav suho mirno belo vino. Prvič v zgodovini ocenjevanja je ta čast pripadla tej kategoriji, kar potrjuje, da kakovost tovrstnih vin dosega izjemno raven,« je dejal predsednik ocenjevanja Zidar.

V Gornji Radgoni se je zbrala enološka smetana in ocenjevala vina.
V Gornji Radgoni se je zbrala enološka smetana in ocenjevala vina.

Ocenjevanje Vino Slovenija Gornja Radgona ima pomembno vlogo tudi pri razvoju sodobnih vinskih slogov.

Po njegovem kategorija suhih rdečih vin ostaja druga najbolj oblegana: tudi letošnja bera dokazuje, da slovenska rdeča vina iz leta v leto le še dvigujejo kakovostno lestvico. Odlično so se odrezala tudi peneča vina, med katerimi je šampionski naziv pripadel vinarju iz Goriških brd. »Ocenjevanje Vino Slovenija Gornja Radgona ima pomembno vlogo tudi pri razvoju sodobnih vinskih slogov. Kar z mednarodnim pristopom in strokovnimi merili vinarje spodbuja in usmerja k ustvarjanju vin, skladnih z aktualnimi trendi. Ti poudarjajo svežino, sadnost, eleganco, nižjo alkoholno stopnjo in večjo pitnost, to pa so tudi značilnosti, ki jim slovenski vinarji uspešno sledijo ter dosegajo zavidljivo raven kakovosti,« je še dejal Boštjan Zidar, predsednik ocenjevanja Vino Slovenija, ki je ob tej priložnosti vsem sodelujočim vinogradnicam in vinogradnikom zaželel uspešno trgatev 2025. »Naj bo grozdje – ta dragoceni dar narave – predelano s spoštovanjem, znanjem in ljubeznijo, da bo dozorelo v vrhunska vina prihodnosti!« 

Predsednik ene izmed komisij je bil tudi znani vinar Danilo Steyer.
Predsednik ene izmed komisij je bil tudi znani vinar Danilo Steyer.

