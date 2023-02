Ocenjevali so domače vino in kifeljčke

Na slovenski vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku v Porabju je potekalo ocenjevanje domačega vina in kifeljčkov. Vse zbrane, posebno pa še tiste posameznike, ki so na ocenjevanje prinesli svoja vina in pečene kvašene kifeljčke, je pozdravila državna sekretarka Tatjana Buzeti z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je poudarila, da slovensko ministrstvo podpira takšne in podobne festivale, ki so povezani z domačo pijačo in hrano.

Na ocenjevanju so pri vinih kriteriji okus, barva in aroma, pri kifeljčkih pa pečenje, videz, okus. Za prijeten večer in dobro voljo je še dodatno skrbela prekmurska glasbena skupina Što ma čas. Festivala sta se med drugimi udeležili generalna konzulatka v Monoštru Metka Lajnšček in predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovács.

Lahko prespijo in delajo

Vzorčno kmetijo na Gornjem Seniku so odprli leta 2015. Gre za največjo vas v Porabju na Madžarskem, kjer še živijo Slovenci. Projekt se je začel že leta prej, in sicer iz preprostega vzgiba, da bi oživili gospodarstvo v Porabju in k temu pritegnili mlade. Kot najbolj primerno se je pokazalo prav kmetijstvo. Na kmetiji so tudi dva apartmaja in soba za prenočevanje. Obiskovalci lahko poprimejo za različna dela in opravila, ki jih ne manjka.

Z vzorčno kmetijo je Gornji Senik dopolnil ponudbo, ki je bila vzpostavljena z drugimi čezmejnimi projekti, v katerih je svoje delo prispeval tudi Javni zavod Krajinski park Goričko. V skupnem projektu Sosed k sosedu je bila odkupljena in muzejsko urejena Küharjeva domačija. Čezmejno sodelovanje vseskozi podpira tudi Uprava Narodnega parka Őrség na Madžarskem.

