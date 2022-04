Ocenjevali so brizgance

Da bi bila lendavska vina še bolj prepoznavna, je Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava v svojih prostorih pripravilo že šesto ocenjevanje brizgancev – ali po domače špricarjev. Gre za lendavski špricar: v dvadecilitrski kozarec se nalije pol vina in pol mineralne vode.

Prispele vzorce je ocenjevala posebna strokovna komisija, v kateri so bili predsednik​ Egon Krampač ter člani Ivan Ščernjavič, Darko Kelenc, Jože Kleiderman, Alen Felšő in Leon Novak. Skupno so okusili 24 vzorcev, med drugim so ocenjevali vonj, okus in videz.

Ponosen na

svoje delo

Kaj kmalu so ugotovili, da je najboljše vino, ki se pije z mineralno vodo, vinogradnika Danila Varge, drugo mesto je zasedel vinogradnik Darko Kelenc, tretje pa vinogradnik Ivan Ščernjavič. Komisija končni rezultat dobi tako, da v zadnjem krogu posameznik še enkrat oceni vse tri najbolje ocenjene špricarje.

Varga je doma v Lendavskih goricah in je že več kot 20 let član Društva vinogradnikov Lendava. Vinogradništvo mu je bilo položeno v zibelko. To delo ga veseli, najbolj pa mu je pomembno, da se v vinogradu dobro počuti. Obdeluje 16.000 trsov, in sicer več sort, trto ima zasajeno v Lendavskih ter Kobiljskih goricah na hribu sv. Martina. Ponosno je povedal, da je prejel največ točk in osvojil prvo mesto, kar mu je dalo še večjega zagona za vinogradništvo in pridelovanje vin. S svojimi vini se je udeležil že več tekmovanj.