»SDS se kiti s tujim perjem. Ključna zgodba je tam, kjer se stranke borijo proti izpadu«

Parlamentarne volitve se hitro približujejo, do glasovanja nas loči le še teden dni, zato je čas za oceno dozdajšnje predvolilne kampanje. O tem, kaj je najbolj zaznamovalo letošnjo kampanjo in kdo ali kaj je v njej najbolj iztopal, smo se pogovarjali s poznavalcema slovenske notranje politike Pavlom Gantarjem in Rokom Čakšem.

Pavlu Gantarju je med kampanjo najbolj padlo v oči prisvajanje SDS vsega, kar se je v zadnjih letih naredilo: »Župani po državi, npr. v Slovenj Gradcu in Tolminu, se pritožujejo in pojasnjujejo, da so občine gradile, država pa je dala neki delež, zdaj pa SDS to predstavlja kot izključno svoj dosežek. To kitenje s tujim perjem, ki ga izvaja SDS, ni samo kitenje, ampak kaže tudi način, kako oni vidijo politiko. 'Mi vam dajemo. Mi hodimo okoli in vam dajemo gasilske domove, vrtce, šole, ceste itn. Celo policijsko postajo.' Moram reči, da me zelo čudi, kakšna je sporočilna vrednost izjave Antona Olaja s plakatov: 'Gradimo policijsko postajo za vas.' To je že skoraj komično. Kaže pa, kako SDS vidi politiko. Vse, kar se zgodi dobrega, so naredili oni, kar pa se zgodi slabega, so krivi drugi.«

Rok Čakš. FOTO: RTV Slovenija, posnetek zaslona na drugi strani meni, da so volilno kampanjo najbolj zaznamovali, vsaj v vizualnem smislu, veliki avtobusi, kombiji in celo tovorna vozila, polepljeni s smejočimi se politiki, in tudi množica predvolilnih soočenj na različnih medijskih kanalih. »Vse to kaže, da politiki še vedno stavijo na tradicionalne pristope nagovarjanja volivcev, kjer so pomembni terenska prisotnost, pristen oseben stik z volivci – stisk roke, ki šteje več od všečka na facebooku. Nekatere stranke pa vendarle dajejo večji poudarek tudi nagovarjanju prek družabnih omrežij – predvsem gre za Levico in Novo Slovenijo, stranki, ki imata v svoji strukturi podpornikov največji delež mlade volilne baze (če ne upoštevamo nekateri marginalnih strank, kot so Pirati in Vesna).

Glavni boji ne potekajo v bitki za prvo mesto

Pavel Gantar. FOTO: Jože Suhadolnik

Gantar je povedal, da po njegovem mnenju ključna zgodba te kampanje ni to, kar se dogaja med glavnimi akterji, torej med Gibanjem Svoboda in SDS, ampak ta teče v drugi ligi, pri vstopu v parlament. Tam se lahko razmere zelo spremenijo in so odvisne tudi od nastopov politikov med kampanjo. »Glavni boji ne potekajo v bitki za prvo mesto, ampak v bitki proti izpadu,« je prepričan. Meni, da bo zelo odvisno, koliko ljudi bo prišlo na volitve in kdo. »Mislim, da ima desna stran precejšen bazen volivcev, ki se ne pojavljajo v nobenih anketah. Vprašanje, koliko je ta bazen velik. Veliko vprašanje pa je tudi, ali bodo tisti, ki volijo levo od sredine in še bolj levo, prišli na volitve. Daleč od tega, da je vse odločeno. Zna se zgoditi, da bo koalicija zelo nenavadna in presenetljiva, je pa letos vsebinsko bolj jasno, ali bomo tlakovali pot v neliberalno državo ali bomo ta proces prekinili.