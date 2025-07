Oče se je za hip obrnil stran, otrok skočil v vodo: odpeljal ga je helikopter

V četrtek popoldne je na priljubljenem kopališču v Šentjurju veliko ljudi iskalo osvežitev. A kopanje družine z dvema manjšima otrokoma bi se kmalu lahko sprevrglo v nepojmljivo tragedijo. Vendar se je, po zaslugi hitrega odziva očeta, dogodek na srečo končal brez hujših posledic.

»Družina z dvema otrokoma je uživala na bazenu, ko si je starejši, petletni sin v trenutku nepozornosti staršev snel plavalne rokavčke in skočil v bazen. Starši so bili v tistem trenutku zaposleni z mlajšim otrokom. Oče je dogajanje na srečo hitro opazil, nemudoma skočil v vodo za sinom in ga rešil, zato je bil sin pod gladino zelo kratek čas. Takoj ko ga je prinesel iz vode, je začel temeljne postopke oživljanja in otrok je že po nekaj sekundah zadihal,« je v včerajšnjem policijskem poročilu zapisal Boštjan Žaberl s PU Celje.

V hipu

Kot so še razkrili na policiji, je v bližini bazena pristal helikopter in otroka prepeljal v UKC Maribor, kjer je ostal na opazovanju, a zgolj zaradi preventivnih razlogov. Kot smo še izvedeli, je šlo za družino, ki živi zelo blizu kopališča, vse pa se je zgodilo izjemno hitro.

Oče naj bi se zgolj za hip obrnil stran, v tistem pa si je sin snel rokavčke in že je bil v vodi. Zelo hitro so se odzvali tudi reševalci iz vode, ki so, kot veleva protokol, preventivno takoj aktivirali helikopter. Za nujne primere hitrega reševanja sta na razpolago dva helikopterja, v Mariboru in Ljubljani, ki imata zelo kratek odzivni čas in ju aktivirajo vedno, ko so v dogodke vpleteni otroci.

Otroke moramo imeti nenehno pod nadzorom!

»Ta dogodek je dokaz, kako pomembno je, da imamo otroke nenehno pod nadzorom, kar še zlasti velja v bližini vode. Poznavanje temeljnih postopkov oživljanja in hitra ter prisebna reakcija očeta sta bila v tem primeru ključna,« je poudaril Žaberl. Sicer pa pozornost na mestnih kopališčih nikoli ni odveč, še zlasti kadar je v vodi gneča, saj se lahko hitro poleg znajde neplavalec ali otrok.

»Ko enkrat skoči v bazen, vdihne vodo, se potopi na dno in ni več odziven. Obrne ga okoli in hitro je lahko prepozno,« nam je povedal eden od nekdanjih reševalcev in poudaril, da imajo ti zelo veliko odgovornost in morajo nenehno opazovati, kaj se dogaja v vodi. »Ko se nekdo utaplja, se namreč to dogaja hitro in tiho. Ni mahanja z rokami, kaj šele vpitja,« je še dejal.