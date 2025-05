Oče razburjen zaradi razmer na šoli, ravnatelj odgovarja: »Če bi dekleta rekla, da jih to moti, bi bila vrata že gor«

Po družabnih omrežjih je zaokrožilo pričevanje zgroženega očeta ene od osnovnošolk, ki obiskuje ljubljansko osnovno šolo Zadobrova, kjer da se morajo dekleta pred in po telovadbi preoblačiti v garderobah brez vrat. A to še ni vse, preko njihovih garderob ima učitelj športne vzgoje tudi edini dostop do svojega kabineta.

Omenjeno osnovno šolo so obiskali novinarski kolegi s POP TV in se prepričali, da je dekliška garderoba resnično takšna, kot jo opisuje ogorčeni oče – na njej so zgolj ena vrata, gre pa za prehodni prostor med šolskim hodnikom in enim od učiteljskih kabinetov. V tem prostoru se preoblačijo dekleta v enem najbolj občutljivih obdobij v življenju, ki si želijo zasebnosti in se na očeh drugih, tako vrstnic, še bolj pa fantov in odraslih, počutijo ranljivo in nelagodno. To je izpostavil tudi oče ene od učenk, ki se mu zdi stanje nedopustno.

»Teh vrat ni, odkar sem jaz na tej šoli, torej več kot 20 let. Vrat ni niti v tej niti v fantovski garderobi,« pravi ravnatelj omenjene osnovne šole Vladimir Znoj, čeprav omenjeni oče, ki je zavoljo hčerke želel ostati anonimen, pravi drugače: »Ko sem jaz hodil na to šolo, so vrata bila.«

»Do zdaj ni bilo nobenih pripomb, zato o tem nismo tako razmišljali. Če bi mi dekleta rekla, da jih to moti, bi bila ta vrata že gor,« pa je za 24ur dejal ravnatelj Znoj. Svetovalna delavka je po drugi strani bila obveščena o omenjeni problematiki, niso se učenke sicer pritoževale glede manjkajočih vrat, ampak so ji prišle potožit, da skozi njihovo garderobo hodijo učitelji.

Tovrstne pritožbe do ravnatelja sicer niso prišle, je za 24ur dejal Znoj, ki dodaja, da v naslednjem šolskem letu načrtujejo prenovo tako dekliških kot fantovskih garderob. Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje so medtem sporočili, da je inšpektorat za šolstvo po preverjanju okoliščin na OŠ Zadobrova odprl inšpekcijski postopek.