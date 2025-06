Oče Luka in hči Jona jadrata v Guinnessovo knjigo

Jutri ob 9. uri zjutraj se bo v Marini Izola začelo srčno potovanje poguma, vztrajnosti in povezovanja, predvidoma dolgo 10 dni. Šestnajstletna Jona Kobler in njen 41-letni oče Luka Kobler iz Ljubljane se odpravljata na jadralski podvig, s katerim želita postaviti rekord za Guinnessovo knjigo, in sicer v najdaljši prejadrani razdalji v dvoje z jadrnico tipa dinghy – brez zunanje pomoči in brez dotika kopnega. Jadrnica Beneteau First 14 SE ju bo popeljala na 400 navtičnih milj (740 kilometrov) dolgo pot, ki ju bo vodila proti jugu po Jadranskem morju. Toda akcija, poimenovana Jonuka400 – Misij...