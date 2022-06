Obzorja Štefana Ježa

V galeriji Šuštaršičeve hiše na Trdinovem trgu 5 v Mengšu bodo v soboto, 18. junija, ob 19.30 odprli prodajno razstavo slik Štefana Ježa z naslovom Obzorja. Razstavo si bo mogoče ogledati do srede, 29. junija, vsak dan med 17. in 19. uro. Ob nedeljah in praznikih bo zaprta.

»Štefan Jež nam ob najnovejši razstavi krajin v akrilu in pastelu odpira nišo v svojo dušo,« je na povabilu med drugim zapisala Ana Škrlep. »Biti umetnik ni lahko. Od človeka umetnost zahteva, da svoje rane razgrne pred drugimi. V čast si lahko štejemo, da smemo s slikarjem deliti občutke in čustva na poti, ki jo duša prehodi skozi žalovanje. Štefan Jež se ob izgubi nam vsem ljube Mojce ni zvil v klobčič bodic, ampak je vzel barve in se zazrl v obzorja. Slikal je na Dolenjskem, v pojočih valovih zelenja; slikal doma, v starodavnem zavetju kamniške kapele Malega gradu; slikal na Gorenjskem, na ravnicah v objemu gozdnatih planot; slikal na morju, v tihem srčnem utripu valov. Njegov pogled nas vselej usmerja k obzorju. A pogled se na obzorju ustavi, duša pa gre z umetnostjo in ljubeznijo onkraj.«