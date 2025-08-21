Obvlada vse, tudi v Krjavlja se prelevi ta 80-letnik z Zgornjega Brnika (FOTO)

Ivan Koprivnik z Zgornjega Brnika, vsestranski ljudski umetnik, je pred dnevi praznoval 80 let. Rodil se je leta 1945 kot drugi otrok v kmečki družini mami Angeli in očetu Jakobu na Pšati pri Cerkljah. V družini je bilo skupno šest otrok, med njimi trojčice Francka, Magdalena in Anica. Magdalena je žal že pokojna. Ivan je osnovno šolo obiskoval v Cerkljah, na kmetiji časa za igro in šolanje ni bilo veliko. Že pri 15 letih se je začel s kolesom voziti na delo v Kranj. Najdaljši staž je oddelal v tovarni IBI, kjer je bil zaposlen 33 let, štiri leta pa je bil delovodja na gradbišču podjetja Tavčar Trade.

16 let že vodi jutranjo telovadbo.

Po poroki z ženo Dragico leta 1968 se je Ivan preselil na Zgornji Brnik, kjer z družino in štirimi vnuki ter sedmimi pravnuki živi še danes. Ob nedavnem praznovanju 80. rojstnega dne je prejel veliko čestitk, nazdravili pa so v gostilni Pr' Cilki, kamor so prišli tudi člani KD Folklora Cerklje.

Spretne roke

Ivan je več kot polovico življenja član PGD Zgornji Brnik, od leta 1970 pa še član Društva za raziskovanje jam Kranj, bil je tudi predsednik domače krajevne skupnosti, vodja gradbenega odbora za telefonijo na območju cerkljanske občine, načelnik narodne zaščite in dolgoletni krvodajalec, dejaven je tudi v Društvu upokojencev Cerklje.

Prepričljivo je upodobil Krjavlja. FOTO: Janez Kuhar

Ivan Koprivnik je praznoval 80. rojstni dan. FOTO: Janez Kuhar

Iz ene same veje je izrezljal dva metra dolgo verigo s srcem, križem in sidrom. FOTO: Janez Kuhar

Poznajo ga tudi kot moža s spretnimi rokami. Ustvarja z glino, rezbari, slika na steklo, v les vžiga portrete, iz leskovih šib in viter plete košare za razne priložnosti. Piše pesmi, njegova pesmarica bo izšla še letos! Izdeluje avtorske voščilnice, piše otroške pravljice in slika panjske končnice. Je tudi član likovne sekcije pri DU Cerklje. Slika naravo in portrete, všeč so mu motivi Groharja, Šubica in Gasparija, zelo ponosen pa je na portret svoje mame. Tudi Dragica je spretna pri ročnih delih, ki jo sproščajo in ji božajo dušo.

Naj prostovoljec

Ivan je nastopal tudi kot krvavški planšar, pri Kulturnem društvu Folklora Cerklje nastopa pri Cerkljanskih gavnarjih, kjer igra na stara ročno izdelana glasbila, od leta 2003 pa uspešno nastopa s skeči, zelo dobro upodobi Jurčičevega Krjavlja in Kovača. Je tudi prostovoljec v Domu starejših Taber v Šmartnem. Leta 2021 je na Brdu pri Kranju prejel priznanje naj prostovoljec leta skupaj z Darinko Kralj. Je skrbnik Nacetove trte v Cerkljah, potomke modre kavčine z mariborskega Lenta, ki so jo v Cerkljah slovesno posadili leta 2018 ob 160. obletnici rojstva Ignacija Borštnika. Že 16. leto vodi jutranjo telovadbo 1000 gibov na prostem.

Tudi košare plete. FOTO: Janez Kuhar

Letos bo izdal pesmarico. FOTO: Osebni arhiv

Ponosen je zlasti na dva izziva: pred časom je iz ene same veje izrezljal dva metra dolgo verigo s srcem, križem in sidrom, nazadnje pa je, prav tako iz enega kosa lesa, izdelal skulpturo z obrazi štirih morskih deklic.