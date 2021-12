Obvezno cepljenje tudi pri nas? To meni polovica Slovencev

Najnovejša raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) o vplivu pandemije covida 19 na življenje kaže, da se je med Slovenci povečalo zavedanje o pomenu pogoja PCT (prebolevnik, cepljen, testiran) za zmanjševanje števila okužb s koronavirusom. Skoraj polovica anketiranih meni, da bi moralo biti cepljenje obvezno za starejše od 50 let.

Če je konec aprila dobra polovica anketiranih menila, da bi morale biti vse dejavnosti oziroma storitve dostopne brez dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT, je bilo zdaj takih oseb le še 31 odstotkov, kar je najmanj doslej.

Podpora pogoju PCT raste

Podpora izpolnjevanju PCT pogoja se je za vse dejavnosti v primerjavi s prejšnjo anketo povečala, kar po navedbah avtorjev raziskave potrjuje dvig zavedanja o pomenu pogoja PCT pri vseh starostnih skupinah in je verjetno povezano tudi s slabšanjem epidemiološke situacije v Sloveniji.

Več kot polovica anketiranih oseb podpira izpolnjevanje (62,8 odstotka) in preverjanje (58,9 odstotka) PCT-pogoja na delovnem mestu, kar predstavlja največjo podporo v zadnjih treh izvedbah raziskave.

Dobra četrtina že uporabila potrdilo druge osebe

Anketirance, ki ne izpolnjujejo tega pogoja, so spraševali tudi o tem, ali so že kdaj uporabili PCT-potrdilo od druge osebe. Da so to že kdaj uporabili, je poročalo 28,3 odstotka teh anketirancev, osem odstotkov anketirancev pa PCT-potrdilo druge osebe uporablja pogosto ali vsakodnevno. Največ takšnih je starih od 18 do 29 let.

Slaba četrtina (23,4 odstotka) anketirancev se še vedno ne namerava cepiti. Med glavnimi razlogi, ki jih navajajo, prevladuje zaskrbljenost zaradi neželenih učinkov po cepljenju, skrb za dolgoročni vpliv na zdravje in mnenje, da cepivo ni varno. Da se v zvezi s cepljenjem izvaja prevelik pritisk, meni več kot polovica teh anketirancev, kar po navedbah Nijz kaže na to, da bi morebitna uvedba obveznega cepljenja pri tej skupini verjetno naletela na še večji odpor.

Večina podpira obvezno cepljenje zaposlenih v zdravstvu

Anketiranci v največjem deležu podpirajo uvedbo obveznega cepljenja za zaposlene v zdravstveni dejavnosti (60,6 odstotka), sledijo zaposleni v vzgoji in izobraževanju (54 odstotkov).

Skoraj 83 odstotkov anketiranih oseb bi se zagotovo testiralo, če bi bili v stiku z nekom, ki je imel pozitiven test, kar je za 18,5 odstotne točke več kot v prvi izvedbi raziskave in pomeni, da ljudje sprejemajo testiranje kot pomemben ukrep v boju proti covidu 19.

Utrujeni od poslušanja novic o covidu 19

Anketiranci so v najnovejši raziskavi izrazili predvsem utrujenost od razprav o covidu 19 v medijih. To utrujenost je izrazilo skoraj 62,4 odstotka vprašanih, skoraj 40 odstotkom oseb gre na živce, če slišijo kaj o covidu 19. Petina oseb izgublja voljo do boja proti covidu 19, delež teh oseb se je v primerjavi z raziskavo aprila sicer zmanjšal za 16,6 odstotne točke.

Največjo pandemsko izčrpanost doživljajo najmlajši anketiranci, ženske v večji meri kot moški, se je pa pandemska izčrpanost v primerjavi z junijem, še posebej pa v primerjavi z aprilom, zmanjšala, in to v vseh starostnih skupinah, kar po navedbah Nijz kaže na to, da se počasi prilagajamo na pandemske razmere.

Odgovarjalo okoli tisoč oseb

V spletni raziskavi, ki predstavlja 18. ponovitev v okviru širše raziskave Nijz o vplivu pandemije, so med 9. in 12. novembrom anketirali 1.026 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let.

Nijz izvaja spletno raziskavo o vplivu pandemije na življenje od 4. decembra lani, sprva enkrat na dva tedna, zdaj pa enkrat na mesec.