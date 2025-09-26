Obveznega članstva v KGZS ne bo več, prepovedana tudi vožnja po gozdu

NOVELA ZAKONA

DZ sprejel novelo zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Z njo ukinja obvezno članstvo v tej za pravne osebe.

Državni zbor (DZ) je včeraj z 48 glasovi za in petimi proti sprejel novelo zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), po kateri članstvo v zbornici ne bo več obvezno za pravne osebe, prag za obvezno članstvo fizičnih oseb pa se bo zvišal. Novela o KGZS namreč opredeljuje pogoje za prostovoljno članstvo pravnih oseb v zbornici in določa, da bodo morale za članstvo plačati 250 evrov zborničnega prispevka. Pravne osebe, ki bodo imele ob uveljavitvi novele status obveznega člana, bodo s 1. januarjem 2026 postale prostovoljni člani, če ne bodo do 30. novembra podale odstopne ...