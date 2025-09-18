Obvezna božičnica postaja realnost? Minister Boštjančič razkril, koliko bi znašala

Vlada je danes potrdila izhodišča za uvedbo obvezne božičnice oziroma 14. plače ter spremembe obdavčitve normirancev. Minister za finance Klemen Boštjančič je ob tem poudaril, da želijo s predlogom o božičnici »odpreti pot, da se trud zaposlenih pozna v denarnicah ne kot nagrada, ampak kot pravica«.

Predlog vlade je, da bo božičnica razbremenjena vseh davkov in prispevkov, izplačilo pa bo hkrati upoštevano kot del delovne uspešnosti.

Višina okoli 640 evrov

»Naš predlog je, da bi vsak zaposleni prejel božičnico najmanj v višini polovice minimalne plače. S tem bi izboljšali gmotni položaj zaposlenih in zagotovili, da se njihov trud prepozna kot pravica, ne le kot poslovna nagrada,« je dejal Boštjančič.

Višina izplačila bi se po trenutnih izračunih gibala okoli 639 evrov, kar ustreza polovici minimalne plače po podatkih iz aprila.

Za javni sektor bi to pomenilo dodatnih približno 118 milijonov evrov izdatkov na letni ravni.

Če bo doseženo dovolj visoko soglasje socialnih partnerjev, bi lahko prva izplačila sledila že letos decembra. »Če bomo s sindikati in delodajalci našli dovolj visoko soglasje, bi lahko obvezna božičnica veljala že letos decembra,« je dodal Boštjančič.

Dialog o višini in uvedbi še prihaja

Predlog še ni dokončen, višina božičnice in datum začetka veljavnosti bosta predmet razprave v okviru socialnega dialoga.

Dodal je, da je v številnih evropskih državah, kot so Avstrija, Italija, Portugalska in Španija, takšen dodatek že dolgo zakonsko urejen. »Čas je, da to uredimo tudi v Sloveniji,« je poudaril minister.

To je predlog vlade. S tem odpirajo pot za pogovor s sindikati in delodajalci, da najdejo model, ki ne bo razumljen kot breme za gospodarstvo, ampak kot spodbuda in nagrada za delo, je poudaril Boštjančič.

Razburjenje delodajalcev, previdna podpora sindikatov

Predlog je po torkovi napovedi predsednika vlade Roberta Goloba razdelil javnost. Reprezentativne delodajalske organizacije opozarjajo, da gre za dodatno obremenitev, ki bi lahko poslabšala konkurenčnost podjetij. Spomnili so, da je razprava o božičnici že leta 2023 povzročila umik delodajalcev iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), kar je za skoraj leto dni zamrznilo socialni dialog.

Sindikalne centrale medtem predlog pozdravljajo, a pričakujejo, da bo o njem znova razpravljal ESS, da bo rešitev tudi izvedljiva v praksi.