Obvezen tečaj srbohrvaščine za vse delavce v slovenskem podjetju

V uredništvo smo prejeli pismo bralca, ki nam je poslal dopis, s katerim naj bi vodstvo primorskega podjetja organiziralo obvezni tečaj srbohrvaščine za vse njihove delavce. Ko smo pri podjetju TKK Srpenica preverili, ali navedeno o obveznem tečaju tujega jezika za vse delavce drži, smo ugotovili, da gre najverjetneje le za šalo.

»Dopis, ki se je v sredo, 29. 3. 2023, popoldan pojavil na eni od oglasnih desk na sedežu podjetja TKK ni avtentičen in ne prihaja s strani vodstva podjetja. Po prvih podatkih gre za šalo enega od zaposlenih. Situacijo v podjetju raziskujemo in bomo v nadaljevanju ustrezno ukrepali,« so zapisali v podjetju.

Povprašali smo jih, kako se spopadajo z neznanjem slovenščine pri delavcih iz tujine, so nam odgovorili, da tuje delavce že vse od leta 2021 napotujejo na Posoški razvojni center (PRC) v Tolminu, kjer so na voljo brezplačni tečaji slovenščine za tujce. »Nekaj naših delavcev se je teh tečajev tudi udeležilo. Naš interes je, da omogočimo čim uspešnejšo integracijo tujih delavcev v naše delovno okolje,« še dodajajo.

