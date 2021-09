Obvestilo potrošnikom

Pravilen rok uporabnosti tega izdelka je do 9. 9. 2021. Potrošniki, ki so kupili opisani izdelek od 6. do 8. 9. 2021, ga lahko uživajo do vključno 9.9. 2021 ali pa ga vrnejo v trgovino, kjer jim bodo izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.



