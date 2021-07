Obvestilo o odpoklicu sladoledov Snickers, Bounty in Twix iz prodaje

FOTO: Mercator

FOTO: Mercator

Mercator je zaradi neskladnosti iz prodaje umaknil sladoled Snickers s črtno kodo 5000159344074 in lotom 111D1DOE02, sladoled Bounty, družinsko pakiranje, 6 x 39,1 g, s črtno kodo 5000159483063 ter lotoma 021F2DOE02 in 021C2DOE02 ter sladoled Twix s črtno kodo 5000159484695 in lotom 017G1DOE01.Potrošnike, ki so izdelke kupili, pozivamo, naj jih ne uživajo; lahko jih vrnejo v trgovino, kjer so jih kupili, in jih tam zamenjajo ali prejmejo povrnjeno kupnino.Mercator v stalni skrbi za svoje kupce že pri sumu, da izdelek ni ustrezen, izvaja vse ukrepe za zaščito potrošnikov in zagotavljanje varne hrane.