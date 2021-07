Obvestilo o odpoklicu sladoledov Milka iz prodaje

FOTO: Mercator

Mercator je zaradi neskladnosti iz prodaje umaknil sladoled Milka z lešniki, 4 x 100 ml, s črtno kodo 5900130034164 in oznakami serij oz. lotov MI0098, MI0097, MI1106, MI1107 ter sladoled Milka mini, 6 x 50 ml, na palčki, s črtno kodo 4007993023906 in oznakami serij oz. lotov MI1081, MI1120, MI1136, MI1135.Potrošnike, ki so izdelke kupili, pozivamo, naj jih ne uživajo; lahko jih vrnejo v trgovino, kjer so jih kupili, in jih tam zamenjajo ali prejmejo povrnjeno kupnino.Mercator v stalni skrbi za svoje kupce že pri sumu, da izdelek ni ustrezen, izvaja vse ukrepe za zaščito potrošnikov in zagotavljanje varne hrane.