Obvestilo o odpoklicu rumenih breskev

Vzorec NI SKLADEN z zakonodajo EU zaradi presežene vrednosti ostanka pesticida klorpirifos (Clorpyrifos).

Potrošnike, ki so breskve kupili, pozivamo, da jih ne uporabljajo. Vrnejo jih lahko v poslovalnico, kjer so jih kupili, in jih bomo zamenjali ali povrnili kupnino.

