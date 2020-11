Obupani gostinci bodo odpuščali, Janševa vlada jim ni prišla naproti

V sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) napovedujejo nov val odpuščanj in zapiranje gostinskih lokalov, saj ocenjujejo, da predlog šestega protikoronskega zakona ne bo rešil njihovih težav. Gostinci obenem opozarjajo, da nikoli niso bili vir okužb, zato je po njihovem mnenju zapiranje gostinskih lokalov krivično.



Gostinci so pričakovali, da bo paket, ki ga je v torek sprejela vlada, pomagal tej najbolj prizadeti panogi, predvsem pa, da bodo do pomoči upravičeni vsi, ki so bili z odlokom zaprti. »Z odlokom smo morali zapreti svoje obrate, za kar nismo sami krivi. Nesprejemljivo je, da morajo delodajalci po predlogu zakona pokrivati več kot 40 odstotkov nadomestil plače zaposlenih, ki so na čakanju na delo. Nadomestilo plač bi morala država kriti v celoti. Prav tako so velik problem fiksni stroški, najemnine in krediti. Tudi tu so kriteriji absolutno prestrogi,« opozarja predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar.



Glede na to, da je bilo najavljeno, da javni poziv za pomoč podjetjem v gostinstvu in turizmu v času covida 19 ne bo zajel manjših podjetij, torej samostojnih podjetnikov in podjetij z do štirimi zaposlenimi, ter ostalih, ki so po registraciji dejavnosti pri tem pozivu izločeni, so predlagali, da se pomoč zanje vključi v šesti protikoronski sveženj. »Na žalost tudi tu nismo bili uslišani,« je zapisal Cvar.



V sekciji ocenjujejo, da predlog ne bo zadostno pomagal panogi, zato je pričakovati nov val odpuščanj in zapiranje gostinskih lokalov. Kot zgled gostinci navajajo sosednjo Avstrije, kjer so bili ukrepi za pomoč gostinstvu učinkoviti.



Predlagali so tudi predloge, ki bi jih vlada po njihovem mnenju morala sprejeti, če bi želeli dobro turizmu in gostinstvu. Med predlogi za pomoč tej panogi so bili še znižanje DDV, veljavnost turističnih vavčerjev za vse turistične panoge, sprejetje interventnega zakona za turizem in gostinstvo ...