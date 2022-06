Obujali spomine na osnovnošolske dni izpred 60 let

»Minilo je 60 let, odkar smo zapustili klopi osnovne šole. In čas je, da se vid'mo spet. Delili smo si šolske klopi radeške osemletke med letoma 1954 in 1962 in lepo bi bilo obuditi spomine na to lepo obdobje našega otroštva,« sta v vabilo na srečanje svojim nekdanjim sošolcem in sošolkam zapisala Franci Sotošek in Ida Lipoglavšek.

Od OŠ Radeče so se poslovili pred 60 leti, zdaj pa pred njo fotografirali.

Sotošek, ki zdaj živi v Sevnici, je vinski vitez evropskega reda vitezov vina in prvi legat za Belo krajino, Dolenjsko in Posavje, je tudi aktiven član in nekdanji predsednik Društva salamarjev Sevnica. Radečanka Ida Lipoglavšek pa je žena enega nekdanjih radeških županov in poslancev Franca Lipoglavška, še vedno je aktivna članica radeškega hortikulturnega društva. Med učenci 8. a in 8. b, ki so se od osnovne šole poslovili leta 1962, pa sta bila tudi Drago Matko, univerzitetni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, in Jože Ržek, dolgoletni direktor Metallesa Radeče.

Za začetek so se nekdanji sošolci in sošolke zbrali pred osnovno šolo v Radečah in zanimivo je bilo opazovati, kako so se nekateri takoj prepoznali, spet drugi so potrebovali nekaj več časa za spoznavanje, tu in tam je kdo moral celo povedati svoje ime in priimek. Pred radeško OŠ jih je prišel pozdravit tudi radeški župan Tomaž Režun, ki je predstavil občino in njen razvoj, zatem pa so se odpravili v avlo šole, kjer jih je nagovorila ravnateljica Jana Wetz.

»Popeljala nas je po šoli, in ko smo prišli v 'stari' del, kjer so bile nekoč naše šolske klopi, so spomini res oživeli. Ker je zdaj v tem delu glasbena šola, smo bili deležni kratkega glasbenega programa učenke na violini in učenca na klavirju, nato pa smo vsi zapeli nekaj pesmi,« je po srečanju strnil misli Sotošek. Dodal je, da je bil v času, ko so oni obiskovali osnovno šolo, vseh osem let ravnatelj​ Viktor Pergar, ki so mu na njegovem grobu prižgali svečko, ob tem pa so se spomnili še drugih učiteljev in učiteljic, pa tudi sošolk in sošolcev, ki jih ni več. Od 66, kolikor jih je zaključilo osemletko leta 1962, je pokojnih že 16, srečanja, ki so ga zaključili v gostilni Strnad, pa se jih je udeležilo 22.