Obudili star običaj v osrčju Haloz

Turistična kmetija Korpič leži v mirnem okolju, obdana z njivami, gozdovi in reko Dravo. Ukvarjajo se s poljedelstvom, živinorejo in vinogradništvom. Pri njih lahko poskusite pravi domači, kmečki kruh, ki ga peče gospodinja Marija Korpič v svoji krušni peči, ter druge domače dobrote, kot so meso iz tunke, zaseka ter suhomesni izdelki.

Lastnika, poleg Marije še njen mož Zvonko Korpič, sta vesela, da jima je uspelo renovirati staro hišo. Mariji je v največje veselje cvetje, ki ga je polno v okolici in na hišnih oknih. Zakonca predano skrbita za svojo kmetijo s sinovoma Tonijem in Petrom z njunima družinama. V veliko veselje so jima vnučke Lea, Tea, Vita in vnuk Brin.

Na kmetiji je tudi etnološka zbirka Od zrna do kruha, ki vsebuje stara kmečka orodja, kuhinjsko posodo ter eksponate, značilne za njihov kraj. Zvonko je tudi predsednik društva za ohranjanje dediščine Haloz.

Kot se je to počelo nekoč

Pred hišo sta Marija in Zvonko renovirala kapelico, ki jo je dal postaviti dedek v zahvalo za srečno vrnitev s soške fronte. Restavrator Franc Kancler iz Starš jo je obnovil tako, da je enaka, kot je bila v prvotnem stanju. Ob njej se je v starih časih odvijal blagoslov jedil na velikonočno soboto, ki se ga je udeležila vsa vas, maja pa šmarnični obredi. Pred nekaj leti so obudili to lepo staro navado.

Na velikonočno soboto so pred kapelo pripravili šotor in vse potrebno za blagoslov jedil. Žene in članice društva so na glavi prinesle košare, kot se je to počelo nekoč.

Blagoslov je opravil domači župnik Klemen Slapšak. Vse prisotne je nagovoril gospodar Zvonko Korpič. Domači so bili veseli velikega števila ljudi in prav posebno še župana Braneta Kolednika z ženo, predsednika krajevne skupnosti Bojana Merca in predsednika Stanka Vegana s člani, ki so pomagali pri vsem delu. Možje so streljali s kalkvadratnicami in kubaro. Ta način streljanja ob veliki noči zasledite le še malokje.