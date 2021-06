Obsežna iskalna akcija: pogrešana se je vrnila iz službe (FOTO)

Posadka policijskega helikopterja, policisti, prostovoljni gasilci in vodniki reševalnih psov so popoldne na območju Tržiča in okolice iskali pogrešano osebo, ki je izginila po odhodu iz službe, poroča kranjska policijska uprava. Osebo so z iskalno akcijo našli na zahtevnem terenu in jo predali reševalcem v nadaljnjo obravnavo.



Intenzivno iskanje in zbiranje obvestil je trajalo okoli štiri ure. Udeležencem se policija zahvaljuje za sodelovanje in pomoč.

