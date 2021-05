Obsežna iskalna akcija: pogrešan Erazem (15)

Pogrešani Erazem Ručman. FOTO: Osebni Arhiv

Policisti Policijske postaje Domžale so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 15-letnegaiz Mengša.Erazem je visok okoli 160 centimetrov, normalne postave, kratkih rjavih las las. Oblečen je bil v sive hlače in oranžno majico s kratkimi rokavi, obut v črne superge. Nazadnje je bil viden na območju hriba Dobeno pri Mengšu. V okolici poteka intenzivna iskalna akcija.Policija naproša vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.Na facebooku se deli objava, da je šel Erazem ob 12. uri na krajši sprehod, da bi si nekoliko spočil glavo od učenja ter da ga od takrat ni nazaj. Okoli 18.30 ure naj bi bil viden moker in premražen na cest Dobeno - Loka. Ponujen naj bi mu bil prevoz domov, a je zavrnil.