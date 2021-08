Obsežna iskala akcija, a za Heleno (69) je izginila vsaka sled

Helena Novak. FOTO: PU Kranj

Še vedno je pogrešana(69) iz Belce, ki je izginila v sredo. Gorski reševalci so do Zdaj pregledali zelo široko območje Mojstrane s širšo okolico, sodeloval je tudi policijski helikopter, a je niso našli.Helena se je v sredo zjutraj iz Belce (Kranjska Gora) s kolesom odpeljala proti Radovni. Njeno kolo so našli pri odcepu za Jerebikovec, za njo pa je izginila vsaka sled.Helena je visoka 165 centimetrov, ima vitko postavo in dolge rjave lase. Oblečena naj bi bila v kolesarski kombinezon, obuta pa v športne čevlje. Okoli pasu ima verjetno torbico. Vse je temne barve.Če kaj veste o njenem izginotju, pokličite 113 ali anonimni telefon 080 1200.