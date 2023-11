Obsežen zemeljski plaz ogroža vojašnico na Bohinjski Beli

Pod vojašnico na Bohinjski Beli se je sprožil obsežen zemeljski plaz, ki ogroža dva vojaška objekta, v katerih hranijo opremo, ki pa ni nevarna. Prav tako plaz ne predstavlja nevarnosti za prebivalce. Stanje plazu bodo od zunaj ponoči spremljali gasilci, stanje znotraj vojaških objektov pa bo spremljala Slovenska vojska.

Plaz je zgrmel v reko Savo in jo delno zajezil, ni pa grozilo, da bi jo popolnoma zajezil in s tem povzročil poplavni val. Reka je trenutno zelo močna in plaz na srečo izpira, je pojasnil poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid.

Začasno brez elektrike

Prebivalci zaradi plazu niso ogroženi, je pa ta poškodoval lokalni daljnovod, zato so bili prebivalci vasi Kupljenik začasno brez elektrike, a je Elektro Gorenjska že vzpostavila začasno napajanje z agregatom.

Ker je plaz načel robove temeljev, je prenevarno za umik vojaške opreme, ki se nahaja v objektih in ki ni nevarna.

Plaz so si po njegovih besedah geologi že ogledali. Ker je aktiven, je za podroben pregled prenevarno, zato so se odločili, da bodo dodaten pregled izvedli v torek, če bodo razmere to dopuščale.