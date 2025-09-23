Janša o božičnici posnel 2-minutni video, obrtniki v šoku zaradi Goloba (VIDEO)

Obrtniki v šoku zaradi Goloba, Janša posnel kar 2 minutni video (VIDEO)

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v primeru uvedbe obvezne božičnice izstopila iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ne izključuje pa niti možnosti državljanske nepokorščine, so sporočili iz OZS. Če bi vlada res želela pomagati zaposlenim, bi razbremenila stroške plač in ohranila postopno dvigovanje splošne davčne olajšave, so dodali.

Janša glede božičnice V javnem sektorju, kjer je vlada nedavno zgolj linearno dvignila plače (brez da bi v sistemu v okviru povišanj zagotovila zadostna sredstva za nagrajevanje uspešnosti, zato se zaradi tega dviga produktivnost v JS ni prav nič povečala), je izplačilo božičnic možno in pravično pod podobnimi pogoji kot v gospodarstvu - takrat torej, kadar ima državna blagajna presežke. Če bo vlada v okviru predloga zakona o božičnici v javnem sektorju predložila dokazila o pozitivnem stanju v proračunu, bomo tak predlog seveda z veseljem podprli. Če pa božičnica postane obveza povsod - ne glede na stanje v proračunu in bilancah gospodarskih subjektov - pa to seveda ni več božičnica, ampak zgolj nov davek. V položaju, ko sosednja država beleži 4X višjo gospodarsko rast in ko se tja selijo uprave naših podjetij, potrebujemo streznitev in ne dodatnega zapravljanja prihodnosti naših otrok.

Napoved premierja Roberta Goloba, da bo božičnica obvezna za vse, je zgolj bonbonček pred volitvami, so v sporočilu za javnost po današnji seji upravnega odbora ponovili v OZS.

»Saj ni res, pa je. Predsednik vlade je napovedal obvezno božičnico brez kakršnegakoli predhodnega socialnega dialoga. Ko smo se delodajalci ponovno vrnili v ESS, smo se s protokolom zavezali, da bomo spoštovali socialni dialog. Pod dogovor se je podpisal tudi predsednik vlade in se s tem zavezal, da brez potrditve v socialnem dialogu ne bomo sprejemali nobene obremenitve,« so spomnili.

Če bo Golob vztrajal, bodo prisiljeni sprejeti še ostrejše ukrepe

Zatrdili so, da podpirajo božičnico, a mora biti neobvezna in neobdavčena. »Težko je konec leta izplačati božičnico, če teh sredstev nismo planirali in je blagajna prazna. To obrtnike in podjetnike vodi v hude finančne stiske in težave, nekatera podjetja bodo prisiljena odpuščati,« so opozorili.

Če bo predsednik vlade vztrajal pri obvezni božičnici, bodo prisiljeni sprejeti še ostrejše ukrepe, je posvaril predsednik OZS Blaž Cvar, ki v zadnjih premierjevih potezah vidi hujskanje zaposlenih proti svojim delodajalcem.

Janša: Neobdavčena božičnica le, če rezultati poslovanja to omogočajo

V SDS po navedbah predsednika Janeza Janše podpirajo izplačila čim višje neobdavčene božičnice, a le tam, kjer rezultati poslovanja to omogočajo. V javnem sektorju bi to po Janševi oceni veljalo, ko ima proračun presežek. Obvezna božičnica v podjetjih, ki so na robu preživetja na trgu, pa lahko zaposlenim dejansko ogrozi blaginjo, je opozoril.

»Absolutno podpiramo izplačila čim višje, neobdavčene božičnice povsod, kjer rezultati poslovanja to omogočajo. Višina naj bo rezultat poslovne politike in socialnega dialoga,« je Janša zapisal v objavi na družbenem omrežju X, v kateri se je odzval na vladna izhodišča za uvedbo obvezne božičnice v višini polovice minimalne plače, ki bi bila razbremenjena tako dohodnine kot socialnih prispevkov.

Božičnica je, tako Janša, po definiciji nagrada za dobre rezultate dela in gospodarjenja. »Nagrada, ne plača,« je jasen. Tudi božičnico za upokojence, natančneje zimski letni dodatek, je treba po njegovih besedah razumeti kot nagrado za njihovo minulo delo in le delno kot socialni korektiv.

Predsednik vlade Robert Golob je v minulih dneh razburil z napovedjo obvezne božičnice, ki da bo izplačana še letos, in sicer tako v zasebnem kot javnem sektorju. Vlada je izhodišča za ukrep potrdila v četrtek in jih poslala socialnim partnerjem, socialni dialog pa še ni stekel. Predsedujoči ESS, sicer glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, Mitja Gorenšček je v ponedeljek napovedal, da obravnave izhodišč na ESS ne bo, če je že vse odločeno in socialni partnerji ne bodo prejeli pojasnil.

»Dodatna obvezna izplačila v podjetjih, ki so na robu preživetja na trgu, pa lahko te subjekte zgolj potisnejo preko roba v stečaj ter zaposlenim tako drastično ogrozijo - in ne povečajo blaginje,« je posvaril predsednik SDS.