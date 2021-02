Obrtniki na nogah: se bomo morali testirati pred obiskom kozmetičarke?

Vlada je na četrtkovem sestanku z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS) in drugimi delodajalskimi organizacijami na Brdu pri Kranju napovedala sprostitev večine gospodarskih dejavnosti. V OZS odprtje storitvenih dejavnosti in specializiranih trgovin pozdravljajo, hkrati pa ostro nasprotujejo testiranju strank v posameznih dejavnostih.»Storitvene dejavnosti in specializirane trgovine niso bile nikoli vir okužb, zato smo si v OZS prizadevali za odprtje vseh dejavnosti in trgovin, brez izjem. Po zagotovilu vlade naj bi se to končno zgodilo, edini pogoj bo enkrat tedensko testiranje zaposlenih. Predsednik vlade pa nam je obljubil, da bo stroške testov krila država,« je po sestanku z vlado povedal predsednik OZSV OZS poudarjajo, da je bil pogoj vlade, če želijo odprtje dejavnosti, da se zaposleni testirajo enkrat tedensko. Na to so sinoči pristale vse delodajalske organizacije. Ob tem pa v OZS ostro nasprotujemo testiranju strank v posameznih dejavnostih. »O tem včeraj ni bilo govora, sicer bi temu predlogu že včeraj nasprotovali,« je dodal Meh.Člani OZS že ves dan opozarjajo, da jih skrbi, kako bodo pred torkom zagotovili zdravstveno osebje, ki bo izvedlo testiranja. Kot vemo, se istočasno testirajo tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Drug pomislek članov pa je, da so hitri testi nezanesljivi, zato jih skrbi, da bodo v primeru lažnih pozitivnih rezultatov testiranj morali zaradi tega dejavnost začasno zapreti.