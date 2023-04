Obrezali so trto, prerezali bi popkovino (FOTO)

Društvo ribniških vinogradnikov je že tretjič opravilo eno najpomembnejših spomladanskih opravil v skrbi za potomko modre kavčine, trte z mariborskega Lenta, ki od leta 2019 korenine poganja za zidovi ribniškega gradu. Gospodar trte je ribniški župan Samo Pogorelc. Ob rezu je škarje v roke dobil skrbnik potomke Franc Mršnik, ki je razložil, da je trta šibke rasti, zato je nastavil rez na dve očesi, in pristavil, da je število očes zgolj priporočilo in izhodišče, končni cilj kakovosti in količine pa bomo dosegali z zelenimi deli vse tja do trgatve.

Modra kavčina uspeva na varnem, za kovinsko ograjo, na sončni legi.

Da trta ne bi jokala in bi bila odpornejša proti bolezni, jo je Franc zaščitil. »Človek pri posegu dostikrat potrebuje antibiotike, zdravilo pred okužbami rastlin in bakterijami pa je maža, ki sem jo nanesel na rez. Vsebino pripravljam sam, sestavljena je iz čebeljega voska, smrekove smole in sala, razredčim pa jo z oljem. Čez nekaj minut se strdi v obliki glazure na rezu,« je Franc po nanosu pokazal postopek zaščite mariborske potomke, ki je v odlični kondiciji in je lani rodila prve tri grozde. Letos pa naj bi jih bilo toliko, da bodo lahko stiskali mlado vino, pričakujejo ribniški vinogradniki. »Vse kaže, da bo tako. Ves čas, odkar je pri nas, bdimo nad njeno rastjo. Postaja simbol druženja in povezovanja, saj so že od prejema cepiča ob rezu in jesenskih opravilih, lani tudi ob trgatvi, z nami vedno mariborski prijatelji. Mi jim vsakič vrnemo obisk, tudi letos smo bili pri njih ob protokolarnem rezu,« je povedal Janez Lovšin, predsednik Društva ribniških vinogradnikov, ki je bilo na pobudo Alojza Lovšina ustanovljeno leta 1988.

Po četrt stoletja je čas, da se dinastija Lovšin malo spočije.

Društvo ima od začetka predsednika s priimkom Lovšin. Po četrt stoletja je čas, da se dinastija malo spočije, je bilo bolj za šalo slišati med veselimi vinogradniki, ki so novemu pridelku nazdravili z društvenim vinom, ki je prijetno steklo po grlu, ob vlečenju meha frajtonaric Simona Hrena in Jake Oražma. »Prvi in drugi predsednik, z večletnima mandatoma, sta bila bratranca Alojza Lovšina, po domače Špička, palico sem od mlajšega vzel jaz. In čeprav je v društvu še nekaj mož s priimkom Lovšin, se nekako spodobi, da bi prerezali to popkovino. Po eni strani bi sicer vsak rad postal predsednik, po drugi pa se vsak tega otepa. Kdor koli me bo nasledil, bo poskrbel, da bo druščina še naprej sledila načelom prenašanja ribniške šegavosti, s kozarcem ali brez njega, med vinske in druge prijatelje in seveda z nenehnim poučevanjem o vinogradništvu in vinski kulturi,« je še povedal predsednik.

Lanski poganjki

Ribniška vinogradniška druščina se je znova zbrala ob tradicionalnem dogodku.