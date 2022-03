Obrezali potomko najstarejše trte

Pred 12 leti je Turistično društvo Cven na prireditvenem prostoru na Grüntu zasadilo vinsko trto samorodnico klinton in jurko, ta že vrsto let bogato rodi in iz njenega grozdja pridelajo bio rdeče vino. Sčasoma so člani društva ob vinski trti uredili brajdo, ki poleti daje prijetno senco. V društvu so ponosni tudi na vinsko trto modre kavčine, katere cepič so leta 2010 prejeli z mariborskega Lenta.

Članice društva so rozge povezale v šope.

Prišel je čas spomladanskega obrezovanja in samorodnico ter žamentno črnino so obrezali in povezali, uredili so tudi brajdo. Članice društva so rozge povezale v šope in jih shranile v suh prostor. Ko se bodo posušile, jih bodo porabile za kurjenje v krušni peči na Güntu, v kateri pečejo prleške kulinarične dobrote, kot so kvasenice, krapci in postržjnače. Rdeče bio vino pa postrežejo na vseh etnoloških in kulturnih prireditvah na Grüntu.