Obrezali potomko najstarejše trte (FOTO)

Leta 1990 so v Ljubljani zasadili prvo potomko znamenite trte, modre kavčine ali žametne črnine, ki spada v ekološko skupino sort črnomorskega bazena in je najstarejša trta na svetu, okoli 450 let poganja na mariborskem Lentu. Leto pozneje je korenine pognala na Blejskem gradu, nato pa še v 138 slovenskih krajih. V tujini so jo zasadili v 93 mestih, enajstkrat pa v prestolnicah.

Škarje prijel mestni viničar

Društvo vinogradnikov Ribniške doline, ki je bilo na pobudo Alojza Lovšina ustanovljeno leta 1988, je navezalo stike z mnogo sorodnimi društvi iz slovenskih vinskih dežel, pot jih je pred dvema letoma peljala v Maribor. Tam so tudi z izvirno šegavostjo, ki je Ribničanu položena v zibelko, še bolj pa s predstavitvijo društva in na sploh vedenjem o vinogradništvu presenetili gostitelje in prevzeli potomko.

Trije v »kletki«: Franc Mršnik, Samo Pogorelc in Stane Kocuter FOTO: Milan Glavonjić

Maja so jo v trosno zemljo ob lesenem kolu, pritrjenem na zid, zasadili za zidovi ribniškega gradu; že tretje leto lepo poganja, na njeno rast je vezan obred rezanja. Škarje je v roke prejel Stane Kocuter, mestni viničar in skrbnik najstarejše trte na svetu, pomagal mu je Franc Mršnik, skrbnik potomke za obzidjem ribniškega gradu in 19 trt klonov renskega rizlinga – te so leta 2012 zasadili na zemlji njihovega člana Slavka Rusa, in sicer na pobočju pod Sveto Ano (920 metrov, šlo naj bi za najvišje ležeči nasad trte na svetu). Družbo so jima delali ribniški vinogradniki in gospodarji ter župan Samo Pogorelec.

»Potomka je v odlični kondiciji, saj ji rastišče ob steni zelo odgovarja, deblo kot osnova za tisto, kar se mora razviti višje, je dobro zraslo, letos bo zelo pomembno iz zgodnjih očes vzgojiti mladike, ki bodo tvorile levi in desni krak, na katerih bodo pognali prvi grozdi, prihodnje leto pa jih bo toliko, da boste lahko že stiskali mlado vino,« ne dvomi Kocuter, ki se zavezama, da bi iz vseh 20 trt potomk, ki poganjajo ob zidovih slovenskih gradov, pridelali vsaj po buteljko unikatnega grajskega vina, pozneje pa morda še kaj več.

Najvišja raven

»Kot vidite, smo ta obred dvignili na najvišjo raven. Stane je potomko zasadil, skrbi za njeno obrezovanje. Vse skupaj je preraslo v prijateljstvo. Letos so nas Mariborčani povabili na njihovo obrezovanje, predlagajo tesnejše vezi s predstavitvijo Ribnice v mestu pod Pohorjem. Tudi županske vezi naj bi se stkale. Ja, v vinu je ne le resnica, je tudi (povezovalna) moč,« zadovoljstva ni skrival predsednik ribniških vinogradnikov Janez Lovšin. Druženje vinogradnikov in gostov se je nadaljevalo v kletnih prostorih Miklove hiše ob pogrnjenih mizah dobrot članic društva Podeželskih žena Ribnica, za izvirni humorni vložek pa je z Mlakarjevo Ženska al flaša poskrbel Janez Rus, član stalne zasedbe ribniškega Dramšpila.

Deblo je dobro zraslo. FOTO: Milan Glavonjić

Ob dogodku je naletaval sneg, kar pomeni dobro letino. FOTO: Milan Glavonjić

V kletnih prostorih