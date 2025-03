Bogomil Ferfila o Trumpovi »zlati dobi Amerike«: To bi imelo velike posledice za vse

Ameriški predsednik Donald Trump je v svojem prvem nagovoru kongresu po vrnitvi v Belo hišo zatrdil, da je Amerika ponovno na vrhuncu moči in da se začenja nova zlata doba. Ob tem je izpostavil svoje dosežke in predstavil ključne cilje za prihodnost, med katerimi so vprašanja priseljevanja, carin, vojne v Ukrajini, davkov in drugih tem.

»Zlata doba Amerike se je šele začela,« je dejal Trump. »To bo nekaj, česar svet še ni videl.«

Ključne točke nagovora

V svojem govoru je Trump ponovno poudaril pomen carin kot ključnega orodja za zaščito ameriškega gospodarstva ter pozval h končanju vojne v Ukrajini. Ob tem je izrazil podporo Elonu Musku in pohvalil njegovo stroškovno varčevalno strategijo.

Dotaknil se je tudi migracijske politike in zahteval več sredstev za množične deportacije nezakonitih priseljencev. V povezavi z industrijsko politiko je pozval kongres, naj razveljavi zakon CHIPS, ki je namenjen spodbujanju ameriške polprevodniške industrije.

Poleg tega je v govoru znova izrazil ambicijo glede priključitve Grenlandije ter dejal: »Na takšen ali drugačen način jo bomo dobili.«

To pravi izvedenec »To je pač Trump - v svojem maksimalističnem slogu, ki ga je navajen še iz časov, ko je bil nepremičninar,« je dejal strokovnjak Bogomil Ferfila. Pravi, da Trump poskuša trenutno čim več iztržiti od zaveznic, zato »grozi«, a vpleta tudi Japonsko, Južno Korejo, EU ... »To so njegove edine prijateljice po svetu, saj on to ve,« je dejal Ferfila. »Brez njih nima prijateljic. Dobro ve, da če bo zares uvedel carine, bodo države sprejele povračilne ukrepe,« je pojasnil obramboslovec in dodal, da bi to imelo posledice predvsem za življenjske razmere običajnih ljudi. »To bo na koncu dražje za vse: sledile bi podražitve, povečala bi se inflacija in poslabšale življenjske razmere ljudi. V Kanadi so že sprejeli velik paket povračilnih ukrepov, v Mehiki je predsednica poslala deset tisoč vojakov na mejo,« je dodal strokovnjak.

Poudarki iz govora

Trump je v svojem nastopu izpostavil več posameznikov, ki po njegovem mnenju poosebljajo njegove politične prioritete. Med njimi so bili aktivist proti transspolnim pravicam, vdova umorjenega policista in otrok, ki ga je imenoval za častnega agenta Tajne službe.

Donald Trump ima maksimalistični slog, pravi slovenski strokovnajak. FOTO: Win Mcnamee Via Reuters

Napetosti med demokrati

Nagovor ni minil brez zapletov. Kongresnik Al Green (demokrat, Teksas) je bil prisilno odstranjen iz dvorane zaradi glasnega nasprotovanja predsednikovim besedam. Nekateri demokratski poslanci so govor prekinjali s protestnimi transparenti, več jih je tudi predčasno zapustilo dvorano.

Demokratska senatorka Elissa Slotkin (Michigan) je po govoru dejala, da si Američani želijo sprememb. Kot alternativo Trumpovim politikam je predlagala »manj kaotičen« pristop k zmanjšanju obsega vlade.

Dogodek je jasno pokazal razklanost ameriške politične scene, Trump pa ostaja pri svojih ostrih stališčih, ki še naprej delijo javnost.