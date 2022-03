Obračun na preiskovalki: to je Janez Janša rekel Janiju Möderndorferju

Danes v državnem zboru poteka preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM, domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018. Po urniku je bilo predvideno zaslišanja premierja in predsednika SDS Janeza Janše. A zapletlo se je že na začetku, saj je Janša želel imeti powerpoint predstavitev.

Gregor Perič (prej SMC, po novem Konkretno), ki je predsednik komisije, ni videl zadržkov, da bi se predsedniku vlade to omogočilo. So pa temu nasprotovali nekateri člani. Član, poslanec LMŠ, Jani Möderndorfer, mu je dejal, da je to tako, kot da bi na sodišče prišla priča in imela powerpoint predstavitev. Periču je dejal, da naj v izogib higiene in nepristranosti ne dela tega. Po njegovem mnenju gre za manever, da se zabije čim več časa, da ga bo čim manj na voljo za vprašanja (pojasnil je, da je ob 10. uri seja vlade). Perič je odvrnil, da ne ve, kako dolga bo ta predstavit, je pa mnenja, da se to novo tehnologijo uporabi: »Vidim, da prav nekega velikega soglasja na tej točki nimamo, zato predlagam, da gremo direktno na samo zaslišanje, pa bomo potem videli,« je dejal predsednik komisije. Tako se je oglasil Möderndorfer in dejal, da če bo tako, bo zahteval, da se Perič izloči zaradi neposredne vpletenosti v to koalicijo: »Zato predlagam, da to narediš sam, ali pa bomo o tem glasovali.« Na koncu je Perič dejal, da je predlagal, da se tej tehnologiji odpovejo in tako so končno začeli z zaslišanjem Janše.

Kdo sliši slabo

»Ta preiskovalna komisija je bila ustanovljena zato, ker se je tranzicijska levica ustrašila, da bo njen izjemen medijski monopol v Sloveniji vsaj malenkostno ogrožen, nobenega drugega razloga ni bilo za to,« je izjavil predsednik vlade, ko je dobil besedo. Sledila so vprašanja Möderndorferja, že pri enem prvih pa sta Janša in Möderndorfer imela manjši spopad. Premier je na vprašanje, ali pozna neko osebo odvrnil, da prvič sliši to ime. Poslanec je vprašal ponovno, malenkost drugače, Janša pa mu je zabrusil: »Imate težave s sluhom?« Svetoval mu je še, da naj ne ponavlja vprašanj.

Sledilo je še več vprašanj na temo določenih oseb, družb, organizacij in združenj, pogosto pa smo slišali, da osebe ne pozna, da misli, da prvi sliši to ime, ne izključuje pa, da jih je kdaj srečal, da pa jih poznam, pa težko reče. Pri enem od vprašanj je dejal tudi, da ne želi komentirati. V svojih odgovorih je večkrat omenil tranzicijsko levico, lastništvo slovenskih medijev.

Nova24TV.si, Nova obzorja in Nova hiša

»SDS se ne ukvarja z gospodarskimi in kapitalskimi zadevami. Stranka je pri tem omejena. Lahko ima deleže v založbah in stranka ima deleže po moje kakšnih 30 let. To pa ne pomeni, da se stranka ukvarja s poslovanjem,« je jasen Janša. Pravi, da je šlo ves ta čas za minimalne denarne tokove. O financiranju Novih obzorij je dejal, da stranka ni imela nikoli večinskega deleža, zato niso nikoli sprejemali ključnih odločitev.

O lastništvu Nova24TV.si, Nova obzorja in Nova hiša je Janša dejal: »Jaz mislim, da ni nikogar, ki bi znal našteti vse lastnike, vsaj za Novo24TV. Ta je nastala tako, da je nekaj tisoč ljudi kupilo delnice. Kako so se prodajale, jaz ne vem. Nova hiša je d.o.o., je manj lastnikov, ampak nekaj deset. V poslovnih registrih lahko pogledate, kdo so lastniki. Tako so ti mediji nastali. Niso nastali z madžarskim denarjem, s tajkunskim denarjem, prek slabe banke, s pranjem iranskega denarja.«

»SDS ima manjšinski delež samo v založbi Nova obzorja. V Novi24TV in Novi hiši pa SDS nima nobenega deleža, nobenih povezav. Če je kak član SDS kupil delnice, je to njegova stvar./.../Toliko smo povezani s tem, kot z nacionalno televizijo, ki jo moramo plačevati,« je še dodal Janša.