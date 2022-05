Obnovili znanje prve pomoči v prometu

Ker se pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) zavedajo pomena ustreznega znanja o oskrbi s prvo pomočjo, so skupaj z avto-moto in sorodnimi društvi po državi v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije pripravili tečaje obnovitve znanja prve pomoči v prometu. Ob podpori mednarodne avtomobilistične zveze FIA so jih izvedli v 22 krajih.

Vestno so si zapisovali koristne informacije.

Na triurnem tečaju so lahko udeleženci med drugim osvežili znanje in veščine o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED (avtomatski zunanji defibrilator), zaustavljanju hudih krvavitev ter drugih najnujnejših ukrepih prve pomoči, kot so oživljanje, imobilizacija in podobno.

Za svoje člane in druge voznike so ga organizirali tudi v gasilskem domu v Gornji Radgoni, udeležilo se ga je le ducat poslušalcev. To organizatorje žalosti, kajti veliko voznikov je že pozabilo osnove iskrbe s prvo pomočjo. Kot ugotavlja podpredsednik AMD Gornja Radgona Drago Kolarič, je v njihovem društvu več kot 200 članic in članov, aktivnih pa ni niti desetina.

Kljub temu so zadovoljni z akcijo in bodo še sodelovali pri različnih aktivnostih, ki bi pripomogle k varnosti v prometu. Mimogrede, radgonsko AMD je imelo po omenjenem tečaju volilni zbor članstva, na katerem so za novega predsednika izvolili Egona Sukiča.

22 krajev po Sloveniji so obiskali in organizirali tečaje.

Tečaj so sicer pod okriljem AMZS izvedli še v Cerknici, Divači, Dravogradu, na Izlakah, v Kočevju, Lenartu, Logatcu, Ormožu, Radečah, Radencih, Radljah ob Dravi, Radovljici, na Ravnah na Koroškem, v Sevnici, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, Šmartnem ob Paki, Tolminu, Trebnjem, Tržiču in Žireh.