Obnovili zemljanke (FOTO)

Pred desetimi leti je Zavod Marianum Veržej v Trio kampu, pri Centru domače in umetnostne obrti v Veržeju, v sklopu projekta Doživljajski turizem v zemljanki postavil repliko zemljanke in pet sodobnih naselitvenih slovanskih zemljank. V Veržeju so namreč odkrili eno najstarejših arheoloških najdišč slovanske kulture in s projektom so jo želeli približati obiskovalcem Prlekije in širšemu slovenskemu prostoru.

Za strehe je poskrbelo podjetje Golnar iz Sovjaka.

Zemljanka je bila preprosto slovansko bivališče oziroma stanovanjska jama, vkopana v zemljo, zgornji, nadzemni del, pa je bil pokrit z dvokapno strešno konstrukcijo, ki je segala do tal. Narejena je bila iz lesenih kolov, prepletena z vejevjem, slamo ali trstiko. Uporabljala se je za bivališče, shrambne in delovne prostore. Kritino veržejskih zemljank je po desetletju načel zob časa, zato jo je bilo treba obnoviti.

Zemljanka je stanovanjska jama, nadzemni del pa je pokrit z dvokapno streho.

Pred 10 leti je nastala v sklopu projekta usposabljanja za poklicno kvalifikacijo slamokrovec pod mentorstvom slamokrovca Antona Golnarja, čigar podjetje je zdaj poskrbelo tudi za obnovo slamnatih streh zemljank. Pri delu so uporabljali rženo slamo. Bogata infrastruktura skupnega družbenega pomena v spodbujanju mehkega turizma na podeželju bo tako pod svojo streho še naprej vabila vse, ki si želijo domačnosti, stika z naravo in veselja v ustvarjanju v Trio kampu. V zemljankah najraje dopustujejo mlade družine z otroki, mladina in mladi iz vse Slovenije.