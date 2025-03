Obljubljali brezplačno vodo v lokalih, zdaj je vlada predlog nepričakovano umaknila

Osnutek novega zakona o gostinstvu, ki ga je sprejela vlada, je predvideval tudi brezplačno pitno vodo za goste lokalov in zdravilišč iz javnega vodovodnega omrežja, a ga je vlada zadnji hip umaknila.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil državni sekretar Matevž Frangež, se je gospodarski minister Matjaž Han po pogovoru z Obrtno-podjetniško zbornico že v sredo odločil, da iz predloga umakne določilo, po katerem bi bili gostinci dolžni vsem gostom brezplačno zagotavljati pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.

»Pitna voda je ustavno zagotovljena pravica, a jo je tudi doma treba plačati. Če je nekaj ustavna pravica, to še ne pomeni, da morajo to zagotavljati in plačati gostinci. Velika večina gostincev vodo že danes brezplačno postreže ob drugi ponudbi,« je dejal Frangež. »Prav je, da smo to določilo črtali,« je poudaril.

Gostinci so že od začetka predlogi nasprotovali, saj menijo, da bi morala biti gostincem tudi v prihodnje prepuščena odločitev, ali bodo vodo točili brezplačno ali ne.