Oblečete lahko hrast, bukev ali oreh (FOTO)

Bojan Ratej, mož, oče dveh, že 15 let z družino živi v provansalski hiši, ki jo je sam sezidal, ob gozdu, iz katerega črpa vsakodnevni navdih. Dolgoletni marketingar je ob stresni službi potreboval ravnotežje, tega je našel v lesnem rokodelstvu.

Delavnico ob hiši je vrsto let preurejal in nakupoval stroje za obdelavo lesa. Priučen mizar oziroma bolje rečeno umetnik v lesu je sprva prijateljem izdeloval unikatne kulinarične deske, ki primanjkujejo v vsaki dobro založeni kuhinji, pa pohištvo, škatlice za bižuterijo …, dokler ni nekega dne, predlani, dobil klica iz državnega protokola, ali bi lahko izdelal lesene kravate.

Preciznost pri delu

»Takrat o tem poslu še nisem razmišljal. Ko pa sem vprašal, koliko časa imam, da izdelek razvijem, so mi odgovorili, da teden dni. Logično, bilo je premalo časa, zato sem jih vljudno odslovil.« A ideja je ostala in začel je temeljito študirati o tem modnem dodatku, ki je v precej primerih nepogrešljiva zaokrožitev popolnega outfita.

Moško in mogočno

Septembra lani je začel resno proizvodnjo, prej pa je v enem letu izdelal več kot 150 prototipov. »Idejo o kravatah iz lesa sem razvijal vse lansko leto. Seveda sem najprej pokukal na splet, kaj ponuja, pa sem hitro ugotovil, da je velika praznina. Izdelki so bili ali nepopolni ali polovičarsko narejeni. Holcerski oziroma mizarski. Sam pa sem želel zadevo razviti do popolnosti,« pravi. Vso lansko korono je imel čas ter se igral z lesom, niansami, tkanino, ki preklaplja lesene ploščice, težo, barvo, lakom in ne nazadnje oblikami. »Iz rok ne želim dati nečesa, pod kar se ne bi podpisal in kar mi ne bi bilo všeč.«

Pripravljenih ima 21 različnih kvadrat dveh različnih kolekcij, Classic (15 modelov) in Trendy (6 modelov), kmalu pa prihaja tretja. Tehtajo med 75 in 86 grami, les je po večini slovenskega izvora. Gre za hrast, bukev, oreh, češnjo in pa ameriški oreh, ki ga uvaža iz Bosne in Hercegovine, saj je tam temnejši kot pri nas. Vse preostale sestavine so na naravni osnovi. Tudi stilsko embalažo je pripravil sam. Izkušnje je črpal iz dolgoletnega dela v marketingu. »Ime Swogar ne pomeni nič. Želel sem dodati močno, mogočno ime. S črko R na koncu in z največ šestimi črkami. Mnoge spominja na Swarovski, torej se prilepi že izdelani močni znamki, pa na nordijske bogove.«

Od tri do pet dni

Kravate izdeluje sproti, ne na zalogo. Sam. S svojimi rokami. V delavnici ob hiši. Sicer bi za posamezno potreboval okoli štiri do pet ur, a je zaradi brušenja, sušenja, sestavljanja, lepljenja, lakiranja – uporablja brezbarvni lak na vodni osnovi, da les ob stiku z vodo ali drugi tekočino ne bi uničil tkanine srajc in sakojev – in drugih zadev potreben čas.

Kravate s certifikatom Ratej se rad pohvali, da ima certifikat domače in umetnostne obrti, ki mu ga je podelila strokovna komisija DUO s predsednikom dr. Janezom Bogatajem.

Namen Swogarja je nastopanje na svetovnem trgu. Poanta je v butični izdelavi. Ne želi jih narediti več kot devet ali deset na dan. »Priznati pa moram, da na bum nisem bil pripravljen. Odziv je bil resnično dober. Tujine pa sploh še nimam v načrtu, čeprav je naša spletna stran pripravljena v tujem jeziku kot tudi ime.«

Masovne proizvodnje ne želi, saj na svoje delo gleda kot na rokodelsko umetnost. Cena kravate se giblje v času akcije okoli 80 evrov. Odvisno od modela. Z razliko od konkurence, ki ima kravate lesene le na eni strani, so Ratejeve lesene na obeh straneh. Uporabnik lahko z minimalnim posegom v kravato (predvsem v trak na ovratniku) to hitro obrne in ima v resnici dve različni, saj je kravata na drugi strani lahko drugačne barve. »Čas tradicionalnega zapenjanja kravate v nerodnih šestih korakih je s tem končan,« sklene v smehu.

