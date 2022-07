Oblak dima je z goriškega Krasa prišel nad osrednjo Slovenijo

Oblak dima se je z goriškega Krasa, kjer se gasilci že šesti dan zapored borijo z ognjenimi zublji, danes popoldne in zvečer razširil proti severovzhodu. Prebivalci so dim opazili na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).

Razmere na goriškem Krasu se še ne umirjajo. Okrog Kostanjevice na Krasu je vse več dima, predvsem na severu. V dim je ovita tudi Obala. Pri nekaj ljudeh se je pojavilo draženje oči in dihal, zato tudi na tem območju veljajo priporočila NIJZ, naj se ljudje zadržujejo v zaprtih prostorih, v primeru zdravstvenih težav pa se posvetujejo z zdravnikom.