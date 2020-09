Objavljamo slavnostno kosilo Pahorja in Vučića v čudovitem ambientu na Bledu (FOTO)

Kosilo predsednika republike Boruta Pahorja s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. FOTO: Daniel Novakovic/sta

Predsednik državeje na 15. blejskem strateškem forumu organiziral slavnostno kosilo, na katero je povabil le srbskega predsednikaz delegacijo.Po končani razpravi o prihodnosti EU po pandemiji covida 19 in brexitu sta Pahor in Vučić v nekoliko bolj zaprtem krogu nadaljevala neformalni pogovor v prijetnejšem ambientu. Družba je svoje brbončice razvajala v Vili Zlatorog, smo izvedeli na Slovenskih novicah, slavnostni meni pa sta pripravila kuharjainiz protokolarnega objekta Brdo.Gostom so ponudili štirihodni meni, hrana pa je bila izključno slovenskega lokalnega izvora. Za predjed sta kuharja pripravila juho dimljenega topinamburja, spenjeno kislo mleko in ajdove kokice. Za glavno jed so gostom postregli s hrbtom domače divjačine, pečenimi skutnimi štruklji, ribezovo omako, brokolijem, kremo buče s sirom Tolminc in njegovimi drobtinami. Po glavni jedi so se posladkali z mini kremno rezino, gibanico in jabolčnim zavitkom, kosilo pa končali s kavo in brdskimi pralineji.Ob vrhunski hrani so pili tudi vrhunsko vino: sauvignon (letnik 2016), doppler iz vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija ter merlot (letnik 2016), Batič iz vinorodnega okoliša Vipavska dolina.Svoje vtise z blejskega foruma je na svojem instagramu razkril tudi Vučić, kjer je objavil videoposnetek.